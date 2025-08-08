Szigorít a magánnyugdíjakban a kormány, mert a románok ezeket is kezdték elpazarolni

Romániában megszüntetik azt a lehetőséget, hogy egy összegben felvehető legyen a magánnyugdíj-megtakarítás, miután pénteki ülésén elfogadta az erről szóló törvényjavaslatot a román kormány.

Egy összegben nem lesz felvehető a magánnyugdíj a jövőben / Fotó: Andrzej Rostek / shutterstock (Képünk illusztráció)

A Világgazdaság a napokban írt a pazarlásba átcsapott romániai fogyasztásnövekedésről, amelyet olyan zavarba ejtő jelenségek kísértek, mint a megtakarítási ráta átfordulása mínuszba: Európában kivételes módon a románok akkor sem tudtak lemondani a költekezésről , amikor az energiaválság égbe lökte az energiaárakat, miközben még alig szabadult meg a kontinens a világjárvány félelmeitől.

A fékevesztettség irdatlan költségvetési hiányba torkollott, a költekezés árát most kezdik el törleszteni, az új kormány sorban jelenti be a megszorításokat.

Tovább, de kevesebb magánnyugdíjat kapnak ezentúl a románok

Amennyiben a javaslat hatályba lép, a nyugdíjba vonulók csak a magánnyugdíjalapok által kezelt megtakarításuk legfeljebb 25 százalékát vehetik fel egy összegben, míg a maradékot a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő (jelenleg 1281 lej = 100 ezer forint) havi részletekben kaphatják meg, legfeljebb tíz évre elosztva.

Ennél magasabb csak akkor lehet a magánnyugdíj, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítás gyűlt össze annál, mint amit így ki lehet fizetni.

A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapnák meg a nyugdíj-megtakarításának kifizetetlen részét.

Továbbra is kivehetik egy összegbe a magánnyugdíjalapnál összegyűlt összeget azok, akiknek a megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj 12-szeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető).

Életjáradékra is lesz lehetőség

Egy másik lehetőséget is biztosít az elfogadott tervezet, mely szerint a magánnyugdíj életjáradékként is kifizethető a jogosult számára, erről a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával. Az életjáradékról szóló megállapodásoknak több változata lehetséges, beleértve azt is, hogy a kedvezményezett elhunyta esetén özvegye számára fizessék tovább életjáradékként a magánnyugdíj egy bizonyos hányadát.