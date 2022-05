Összegyűltek három napra a G7-csoport külügyminiszterei a 400 éves weissenhausi kastélyban csütörtöktől szombatig, a pénteki napirendi pontok között szerepel az ukrajnai háború, az élelmiszer-biztonsági aggályok, valamint az azzal kapcsolatos félelmek, hogy a konfliktus átterjedhet Moldovára. Németország célja, hogy példamutató egységet képviseljenek Moszkvával szemben az Egyesült Államok, az Európai Unió, Franciaország, Japán, Kanada, Nagy-Britannia és Olaszország vezető diplomatáival.

Nie war #Europa wichtiger als heute. Der Krieg in der #Ukraine hat gezeigt, dass eine handlungsfähige Europäische Union kein Selbstzweck ist, sondern unsere Lebensversicherung. Damit das so bleibt, muss Europa noch enger zusammenrücken – mit Mut und Weitblick. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) May 9, 2022

A hidegháború vége óta soha nem értek minket, a G7-partnereket komolyabb kihívások. És soha korábban nem voltunk egységesebbek. Nem engedünk az orosz kísérleteknek, hogy megosszák a világot– írta Twitter-üzenetében Annalena Baerbock német külügyminiszter a találkozó előtt.

A Reuters értesülései szerint napirend élén az ukrajnai háború áll, miután a G7-ek vezetői a múlt hét végén ígéretet tettek Oroszország globális elszigeteltségének elmélyítésére, beleértve az orosz olaj vásárlásának betiltását vagy szállításának fokozatos megszüntetését. Liz Truss brit külügyminiszter szerint is létfontosságú, hogy nyomást gyakoroljanak Vlagyimir Putyin orosz elnökre azzal, hogy több fegyvert szállítanak Ukrajnának és további szankciókat vezetnek be.

A találkozón részt vesznek Ukrajna és kisebb szomszédja, Moldova külügyminiszterei is, valamint a hétvégén Németország külön fogadja a NATO minisztereit, miközben Svédország és Finnország a transzatlanti szövetséghez való csatlakozásra készül, és Moszkva megtorlással fenyegeti őket. Moldova is tart az orosz agressziótól, miközben már eddig is nehezen birkóztak meg a szomszédos Ukrajnából érkező menekültáradattal.

A további megvitatott témák között szerepel az élelmiszer-biztonság is, hiszen az ukrajnai háború miatt megugrottak a gabonafélék, az étolajok, az üzemanyagok és a műtrágyák világpiaci árai, az ENSZ ügynökségei pedig arra figyelmeztetnek, hogy az áremelések különösen Afrikában súlyosbítják az élelmiszerválságot.

Diplomáciai források szerint a találkozó fő célja éppen az, hogy a hét ország jobban koordinálja fellépését, és hatékony válaszokat találjon az élelmiszer-ellátási problémákra.

En mars, nous avons lancé une initiative pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale. Aux Présidents @Macky_Sall et @AUC_MoussaFaki ce soir, j’ai redit mon engagement total. Nous continuons de mobiliser. https://t.co/Z2DAGX5NPi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2022

Jelenleg 25 millió tonna gabonát blokkolnak az ukrán odesszai kikötőben, amire sürgősen szükség lenne, különösen az afrikai országokban és a Közel-Keleten– mondta Baerbock az újságíróknak, majd a francia külügyminiszter, Jean-Yves Le Drian hozzátette, kulcsfontosságú lenne felhívni a nemzetközi szereplők figyelmét arra, hogy Moszkva agressziója provokálja a globális élelmiszerválságot.

Az élelmezés-biztonsági találkozóhoz Retno Marsudi indonéz külügyminiszter is csatlakozik, akinek országa jelenleg az Oroszországot is magában foglaló 20 ipari és feltörekvő gazdaságok csoportjának (G20) elnöki tisztét tölti be.