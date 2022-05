Az ukrán sereg tisztviselői szerint a Kígyó-szigetnél kiújuló harcok a Fekete-tenger nyugati partvidékének ellenőrzéséért folynak - írta meg a Reuters.

Tengerészeink tevékenységének köszönhetően megrongálódott a Vsevolod Bobrov segédhajó. Ez az egyik legújabb hajó az orosz flottában

— mondta Szrhij Bratchuk, az odesszai regionális közigazgatás szóvivője. A Reuters független forrásból nem tudta ellenőrizni az információt, az orosz védelmi minisztérium nem kommentálta a hírt.

Egy amerikai székhelyű magáncég, a Maxar által szolgáltatott műholdfeltételeken az látható, hogy az Ukrajna és Románia tengeri határához közeli szigetnél valóban van egy sérült orosz Serna-osztályú leszállóhajó.

Fotó: AFP

A szárazföldön az ukrán védelmi erők tudtak nagyobb sikerek is elérni.

Sikeresen kiűzték az orosz csapatokat Harkiv városból és annak környékéről.

Ez a legnagyobb sikere Ukrajnának, mióta egy hónappal ezelőtt visszaszorította az inváziós erőket Kijevnél és az ország észak-keletirészén.

A Reuters újságírói megerősítették, hogy a Sziverszkij-Donyec folyó partjáig ukrán ellenőrzés alá került az ország keleti része. Ez a vonal Harkivtól nagyjából 40 kilométerre húzódik.

Kijevben az Azovstalban harcoló katonák feleségei azt követelik, hogy evakuálják az acélműben ragadt sebesült harcosokat. Mariupol és térsége teljesen orosz ellenőrzés alá került, egyedül a gyár alatt meghúzódó alagutakban tartja magáét még egy csapatnyi ukrán katona. Az ukrán vezetés közölte, hogy dolgoznak a katonák kimentésén, akik közül sokan súlyosan megsebesültek.

Tárgyalunk egy működőképes kimenekítési tervről. A cél az, hogy először a súlyosan megsebesült embereket hozzuk ki a gyárból

— mondta Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes.

NATO terjeszkedés

Miközben Ukrajnában továbbra is dúl a háború, az európai biztonságpolitikában jelentős változás készül beállni. Finnország tegnap jelezte, hogy be kívánnak lépni a NATO-ba, illetve Svédország is hasonló módon dönthet.

A hidegháború alatt végig fenntartott semlegességük elhagyása most átalakíthatja az európai viszonyokat. Vlagyimir Putyin orosz elnök a két ország NATO csatlakozásának megakadályozásán dolgozik, és felhívta Finnország figyelmét arra, hogy egy ilyen lépés megtorlást vonhat maga után.

Helsinkinek tisztában kell lennie egy ilyen lépés felelősségével és következményeivel

— áll az orosz külügyminisztérium közleményében.