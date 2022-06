Az unió környezetvédelmi miniszterei az után tudtak megállapodni a javaslatról, hogy többek között Olaszország lemondott az öt éves haladékról, ami 2040-ig írta volna el elő a károsanyag-kibocsátás 100 százalékos csökkentését az új járműveknél. Ennek ellenére az olyan autógyártók számára, mint a Lamborghini vagy a Ferrari élni fog a haladék 2035 után egy német javaslat eredményeként – erről a Bloomberg írt. Az olasz környezetvédelmi miniszter, Roberto Cingolani még kedden azt mondta, hogy országa elégedett a Németország által tett kompromisszumos javaslattal, ami egyes gyártók számára lehetővé tenné a belsőégésű motorok használatát a kitűzött 2035-ös év után is.

Olaszország mellett még négy másik tagállam is csak 90 százalékos károsanyag-kibocsátás csökkentést szeretne 2035-ig az Európai Bizottság zéró karbon céljaival szemben. Ennek oka, hogy a kisebb autógyártóknak több idejük legyen az átállásra. A kompromisszum megteremtése érdekében Németország nem kötelező erejű kiegészítést javasolt az autók károsanyag-kibocsátási szabályozásához. Ez a javaslat biztosítja a kiskaput az olasz autógyáraknak is a belső égésű motorok kivezetésénél.

Fotó: JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP

A megállapodás meghatározhatja a tagállamok számára a tárgyalási alapot az unió Fit for 55 névre keresztelt, üvegházhatású gáz csökkentési csomagjának végleges formájáról az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal - olvasható az Európai Tanács oldalán. Mivel a EU döntéshozói már elkötelezték magukat a fosszilis energiahordozók feladása mellett az autóiparban, így nagyon valószínű, hogy a legtöbb autógyártónak valamivel több, mint egy évtizede maradt arra, hogy átálljon az elektromos modellek gyártására.

Biztos vagyok benne, hogy az európai autóipar képes lesz kezelni a helyzetet

– mondta az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans a tárgyaláson résztvevő minisztereknek.

Az autógyárak az európai ipar vezetői közé tartoznak és ezen a globális változások sem fognak változtatni

– tette hozzá.

A csomag részeként a tagállamok megállapodtak abban is, hogy megerősítik az unió kibocsátáskereskedelmi rendszerét is, valamint megerősítik az árszabályozási mechanizmusát. Ezzel együtt egy évvel elhalasztják a szén-dioxid-kibocsátás megadóztatását, ami így csak 2027-ben fog elkezdődni. A szegényebb rétegek számára addig létrehoznak egy klímaalapot, ami adótámogatást jelent majd a számukra a 2027 és 2032 közötti időszakban. A Szociális Klíma Alap mértéke 59 milliárd euró lesz, bár a bizottság ennél nagyobb, 79 milliárd eurós büdzsét akart megszavaztatni.

Ennek a megállapodásnak köszönhetően Európa vezető pozícióba helyezi magát az éghajlati kihívások és a technológia kezelésében

– mondta Agnes Pannier-Runacher, francia energiaellátásiminiszter.

Minden tagállam, minden terület és minden állampolgár számára igazságos átmenetet biztosítunk

– tette hozzá.

A miniszterek megállapodtak abban is, hogy jóváhagyják az Európai Bizottság által javasolt átfogó szén-dioxid-piaci reform legfontosabb paramétereit is. Ennek benne van, hogy a kibocsátást 61 százalékkal csökkenteni kell 2030-ig a 2005-ös szinthez képest. Egy olyan mechanizmust is létre akarnak hozni, ami a spekulációk megfékezésével elejét venné a túlzott áremelkedésnek. Ennek érdekében lehetővé teszik 75 millió szén-dioxid-kibocsátási engedély piacra dobását, amire akkor kerülne sor, ha a kibocsátási engedélyek átlagos aukciós ára hat hónapon keresztül meghaladná az előző két év átlagárának a két és félszeresét.