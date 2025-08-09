Új autópálya épül Magyarországon, kiderült az igazság a fegyvergyárakról: ezt muszáj tudni a 3 százalékos hitelről – heti összefoglaló

Július 25-én tartotta első interaktív videós fórumát Lázár János, amelyre mintegy ezer üzenet, kérdés és észrevétel érkezett. Az építési és közlekedési miniszter hétfőn Krakkó Ákos társaságában ezek közül több konkrét fejlesztési kérdésre válaszolt. Az egyik legfontosabb bejelentése az M8-as gyorsforgalmi úttal kapcsolatban hangzott el – írja a Magyar Nemzet.
Lázár János szerint
a Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasz megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása. Az M8-as a főváros déli tehermentesítését szolgálja,
és „tulajdonképpen az M0-s nyomvonalával párhuzamosan” fut majd. A miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása a koncessziós társaság feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.
A magyar ipar elmúlt évtizedének talán legfontosabb fejleménye a hazai hadiipar feltámasztása, pontosabban az, hogy újra megépültek a fegyvergyárak Magyarországon. A fejlemény meglepetést okozott, mert hirtelen következett be, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a háborús fenyegetettség direkt módon való érzékelése alacsony volt mondható. Hogy miért döntött a kormány arról, hogy márpedig megkezdi a magyar védelmi ipari képesség fejlesztését, arról számtalan elemzés született, de maga az elhatározás pillanata, annak körülményei eddig nem voltak ismertek. Orbán Viktor azonban most egészen váratlanul szóba hozta az MCC Fesztivál egyik szűkkörű, de rögzített beszélgetésén.
Magyarország kormánya kedden a Facebookon közzétett videóban magyarázta el, hogy havonta mekkora összeget kell törlesztőrészletre szánni az új, államilag támogatott jelzáloghitelnél, az Otthon Startnál. A videóban a kormány példákon keresztül mutatja be, hogy a felvett összegeknél pontosan mekkora az önerő, mekkora havi nettó jövedelem szükséges, és mekkora lesz a törlesztőrészlet.
Hazánk egy nagyon exkluzív európai társaságba lép be. A kulcs a kecskeméti Mercedes nagyberuházása. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj helyszínén, Mogyoródon, ahol bejelentette: Magyarország legnagyobb autógyárát hozza létre a Mercedes.
Az autóipari óriás pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm még február végén beszélt arról, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék. Wilhelm akkor kijelentette, hogy egyik németországi gyárat sem szeretnék bezárni, a cégcsoporton belüli fluktuációval és elbocsátási programmal vágnák vissza költségeiket. Ennek keretében a következő három évben 100 ezer darabbal csökkenthetik a németországi gyártókapacitást, és nagyjából ugyanennyivel, évi 200 ezerre bővíthetik a kecskeméti gyár kapacitását.
Kormányhatározat jelent meg a hétfő este publikált Magyar Közlönyben. Ez a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról szól. A kormány megbízta az energiaügyi minisztert, hogy 2025-ben folytassa a Balaton medrében található iszapcsapdák üzemszerű kotrását. Ennek felelőse tehát Lantos Csaba 2025. október 31-i határidővel.
Szintén felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az energiaügyi miniszter bevonásával – az utóbbi feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon mintegy 1,5 milliárd forint forrás biztosításáról
a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényben fellelhető Vízügyi Igazgatóságok cím javára. Ennek felelőse Nagy Márton és Lantos Csaba, azonnali határidő mellett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.