Új autópálya épül Magyarországon, kiderült az igazság a fegyvergyárakról: ezt muszáj tudni a 3 százalékos hitelről – heti összefoglaló

Július 25-én tartotta első interaktív videós fórumát Lázár János, amelyre mintegy ezer üzenet, kérdés és észrevétel érkezett. Az építési és közlekedési miniszter hétfőn Krakkó Ákos társaságában ezek közül több konkrét fejlesztési kérdésre válaszolt. Az egyik legfontosabb bejelentése az M8-as gyorsforgalmi úttal kapcsolatban hangzott el – írja a Magyar Nemzet.

A leendő M8 lesz a vidék M0-ása

Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Lázár János szerint

a Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasz megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása. Az M8-as a főváros déli tehermentesítését szolgálja,

és „tulajdonképpen az M0-s nyomvonalával párhuzamosan” fut majd. A miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása a koncessziós társaság feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.

Kiderült a hatalmas titok: egy szempillantás alatt eldőlt, Magyarországon fegyvergyárakat kell építeni – nagyon súlyos helyzet állt elő

A magyar ipar elmúlt évtizedének talán legfontosabb fejleménye a hazai hadiipar feltámasztása, pontosabban az, hogy újra megépültek a fegyvergyárak Magyarországon. A fejlemény meglepetést okozott, mert hirtelen következett be, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a háborús fenyegetettség direkt módon való érzékelése alacsony volt mondható. Hogy miért döntött a kormány arról, hogy márpedig megkezdi a magyar védelmi ipari képesség fejlesztését, arról számtalan elemzés született, de maga az elhatározás pillanata, annak körülményei eddig nem voltak ismertek. Orbán Viktor azonban most egészen váratlanul szóba hozta az MCC Fesztivál egyik szűkkörű, de rögzített beszélgetésén.

Fix 3 százalékos hitel: forintra pontosan kiszámolta a kormány, mekkora nettó fizetés kell, hogy fel lehessen venni – videón a meglepő valóság

Magyarország kormánya kedden a Facebookon közzétett videóban magyarázta el, hogy havonta mekkora összeget kell törlesztőrészletre szánni az új, államilag támogatott jelzáloghitelnél, az Otthon Startnál. A videóban a kormány példákon keresztül mutatja be, hogy a felvett összegeknél pontosan mekkora az önerő, mekkora havi nettó jövedelem szükséges, és mekkora lesz a törlesztőrészlet.

Egy 10 milliós hitel esetében, az önerő legalább 1,1 millió forint, míg az elvárt legkisebb havi nettó jövedelem 95 ezer forint, ez esetben a törlesztőrészlet jelen állapotban 47 500 forint lenne havonta.

Egy 50 millió forintos hitel esetében nemcsak a felvett összeg, de a többi feltétel is sokszorozódik.

Döntöttek a németek: naggyá teszik Magyarországot – csak néhány állam képes erre Európában

Hazánk egy nagyon exkluzív európai társaságba lép be. A kulcs a kecskeméti Mercedes nagyberuházása. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj helyszínén, Mogyoródon, ahol bejelentette: Magyarország legnagyobb autógyárát hozza létre a Mercedes.