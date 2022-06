Az Európai Unió megteszi a szükséges jogi lépéseket, új kötelezettségszegési eljárást indít, és újraindítja a korábban felfüggesztettet is az Egyesült Királysággal szemben az északír protokolltervezett egyoldalú módosítása miatt – jelentette be Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke Brüsszelben. Az északír protokoll a kilépési szerződés része, és

Londonban hétfőn nyújtották be a parlamentnek azt a törvénytervezetet, amely gyakorlatilag felrúgja azt.

A tervezetet egyébként a kormányzó Konzervatív Párt képviselőinek egy része is ellenzi, mivel azt a nemzetközi szerződés megsértésének tartja, és nagy ellenállás várható a felsőházban is, így egy évet is igénybe vehet a tárgyalása.

Fotó: AFP



Šefčovič szerdán közölte: az eljárással EU arra reagál, hogy az Egyesült Királyság nem teljesítette az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv jelentős részeit, annak ellenére, hogy Brüsszel erre többször is felszólította a londoni kormányt. A kötelezettségszegési eljárás célja a jegyzőkönyvnek való megfelelés helyreállítása számos kulcsfontosságú területen az uniós állampolgárok egészségének és biztonságának védelme érdekében – hangoztatta.

„Ne legyenek kétségeink: nincs semmiféle jogi vagy politikai indok egy nemzetközi szerződés egyoldalú módosításának. Nevezzük nevén a gyereket: ez illegális”

– fogalmazott.

A Politico szerint ugyanakkor fontos kiemelni, hogy Brüsszelben senki nem beszél az üggyel kapcsolatban kereskedelmi háborúról a két fél között; ilyen szintű ellenlépés csak a most beterjesztett törvény életbelépése után várható.