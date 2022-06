Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúja 15 évvel vetheti vissza a gazdasági növekedést Oroszországban egy befolyásos pénzügyi szakértői szövetség szerint. Az előrejelzést a globális pénzügyi cégek képviselőiből álló Nemzetközi Pénzügyi Intézet (Institute of International Finance) tette közzé, melynek szakértői szerint az ukrajnai háború következményei, valamint a szankciók hatásai 15 évvel vetik vissza az orosz gazdaság fejlődését – tudatta az Insider.

A csoport a háború több olyan hatását is megemlítette, amelyek súlyosan érinthetik Oroszország pénzügyeit, és előzetes becslésük szerint a károk a 2007-es gazdasági szintre rántaná vissza az orosz gazdaságot. Ennek okai a következők: a nemzetközi vállalatok sorra vonultak ki az orosz piacról, melynek következtében a munkavállalókat is elbocsátották. Az exportkivitel összeomlott a nyugati szankciók hatására, továbbá a tehetséges oroszok külföldre menekültek. A boltokban például olyan termékek is hiánycikkek lettek, mint a wc-csészék, a mosdókagylók vagy a kádak. A csoport előrejelzése szerint Oroszország gazdasága 2022-ben 15 százalékkal, 2023-ban pedig további 3 százalékkal csökkenhet.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Az IFF szerint a helyzet még rosszabbá válhat Oroszország számára attól függően, hogy az európai országok milyen gyorsan válnak válnak le az orosz olaj- és gázfogyasztásról. Az uniós megállapodás szerint Európa az év végéig leállítja az orosz kőolajimport mintegy 90 százalékát, az oroszországi földgázimporttól való függetlenedés azonban sokkal hosszabb időt vehet igénybe.

A jelentésben foglaltak szerint Oroszország történelmi adósságcsőd szélére sodródott, mivel egyre nehezebben tudja kifizetni külföldi hitelezőit a pénzügyi rendszerből való kizárását követően. Noha a belföldi tőkekorlátozás megerősítette a rubelt, az országnak hatalmas árengedményekkel kellett üzemanyagot, különösen nyersolajat kínálnia a csökkenő energia iránti kereslet miatt.

Az IIF jelentése elismerte, hogy az energiaárak emelkedésének köszönhetően nőtt az orosz importból származó bevétel a háború kirobbanása óta, a szakértők azonban úgy vélik, hogy Oroszország csak rövid ideig érezné ennek a jelenségnek az előnyeit, mely hosszú távon a nyugati piacoktól való elszigetelődést vonná maga után, és a gazdaság összeomlását eredményezné.