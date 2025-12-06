Zelenszkijnek főhet a feje, kitálalt Ukrajna hőse: nyilvánosan leírta, milyen állapotban van a hadsereg - "A csőd szélén"

Az ukrán hadsereg négyévnyi küzdelem után egy új kihívással néz szembe: miként tartható fenn a frontvonal mellett a katonák morálja és a belső stabilitás. Az Ukrajna Hőse kitüntetésben részesült Szerhij Szobko dandártábornok szerint a válasz a strukturális megújulásban, a katonák középpontba helyezésében és a társadalom tiszta kommunikációjában rejlik.

Négyévnyi harc után az ukrán hadsereg nemcsak a frontvonal megtartásával küzd, hanem saját belső stabilitásának megőrzéséért is / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán fegyveres erők napjainkban egyszerre küzdenek a frontvonal fenntartásáért és saját belső stabilitásukért

– írta Szobko a Novinarnia ukrán hírportálon megosztott nyílt levelében. A katonák anyagi és morális helyzete, valamint a társadalom hosszú távú háborús perspektívákról alkotott képe most különleges figyelmet igényel. A dandártábornok hangsúlyozza: ez nem válság, hanem a hadsereg fejlődési szakasza.

A négyévnyi harc kimerítette a kiképzett emberi tartalékot, és a katonák túlterheltsége, a folyamatos stressz, a családoktól való távolság mind új valóságot teremtett. „A frontot 2022 óta tartó katonák többet tettek az országért, mint bárki kérhette volna – de még a legerősebb alapot is erősíteni kell” – mondta a katonai vezető.

Sürgős reformokra van szükség az ukrán hadseregben

A probléma nem a katonákban, hanem a rendszer hiányosságaiban rejlik: gyakran olyanokat is bevonnak a szolgálatba, akik felkészültsége vagy egészségi állapota nem megfelelő, ami csökkenti a hatékonyságot, és pluszterhet ró az egységekre.

A történelmi példák, például a brit Nyolcadik Hadsereg 1942-es újjáépülése, azt mutatják, hogy a győzelem kulcsa nem egyes bevetéseken és támadásokon múlik, hanem a bizalom, a támogatás és a stabilitás hosszú távú visszaállításán. Szobko szerint ma Ukrajnában is a katonák biztonságérzetét, rotációját és kiképzését kell előtérbe helyezni, a parancsnokok vezetői készségeit erősíteni, a családokat pedig rendszeresen támogatni.

Az ukrán hadsereg ma is képes harcolni, de belső megújulásra van szüksége a hosszú távú fenntarthatósághoz

– fogalmazott a dandártábornok. A cél egy strukturális változás:

a katona legyen a védelmi rendszer középpontjában;

a társadalom értse, hogy a hadsereg közös ügy;

és a parancsnokok megfelelő eszközökkel rendelkezzenek a győzelem biztosításához.

Ha ezek a változtatások megvalósulnak, a fegyveres erők visszanyerik az első hónapok harci és hitbeli erejét – Szobko szerint ugyanis egy hitben erős hadsereg legyőzhetetlen.