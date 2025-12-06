Zátonyra futott az orosz árnyékflotta egyik olajszállító hajója Bulgária partjainál, miután ukrán csapás érte
Zátonyra futott Bulgária partjainál az úgynevezett orosz szellemflottához tartozó egyik olajszállító hajó, amelyet Ukrajna november végén támadott meg a Boszporusznál - közölte szombaton Anton Zlatanov, a bolgár határvédelmi rendőrség vezetője. A helyi hatóságok közölték, hogy igyekeznek kimenteni a hajó legénységét.
Zátonyra futott az orosz művelet
Zlatanov kifejtette, hogy a Kínában bejegyzett, a gyanú szerint illegális orosz olajszállításra használt Kairos nevű hajó legénységét az időjárás és a magas hullámok miatt egyelőre nem lehet evakuálni. Szavai szerint a hajót a bolgár határőrség pénteken, dél körül észlelte.
"Az első órákban a legénység nem lépett kapcsolatba a bolgár hatóságokkal. Később azonban már válaszoltak, és jelezték, hogy tíz ember tartózkodik a fedélzeten, és szeretnék, ha kimentenék őket" - magyarázta Zlatanov. Elmondta, hogy most az olajszállítót folyamatosan megfigyelik az időnként négy méter magasságot is elérő hullámok miatt, és a határőrség egy speciális felszereléssel felszerelt hajója készen áll a beavatkozásra.
"Két vontatóhajó és egy helikopter is készen áll a mentési művelethez való csatlakozásra" - tette hozzá.
Törökország november 28-án jelentette, hogy a Kairos Novorosszijszk fekete-tengeri orosz kikötőváros felé hajózott, amikor külső támadás érte, és kigyulladt körülbelül 28 tengeri mérföldre a török partoktól. A Kairos szerepel azoknak a hajóknak a listáján, amelyek szankciók alá esnek Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt. A hajó Ahtopoltól körülbelül egy tengeri mérföldre futott zátonyra, Bulgária délkeleti csücskénél, közel a török határhoz.
A jelentés szerint az orosz erők 51 rakétát – köztük 17 ballisztikust – és 653 különféle típusú drónt indítottak Ukrajna ellen. A légvédelemnek ebből az előzetes adatok szerint 615 eszközt sikerült semlegesítenie.