Deviza
EUR/HUF381.97 0% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF437.64 0% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF90.29 -0.02% RON/HUF75.02 0% CZK/HUF15.78 0% EUR/HUF381.97 0% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF437.64 0% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF90.29 -0.02% RON/HUF75.02 0% CZK/HUF15.78 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
podcast
MBH Bank Nyrt
PROGmasters
kávészünet

Hogyan fér meg a bútorépítés és az informatika? – Beszélgetés a PROGmasters alapítójával

Filep Szabolcs, a PROGmasters alapítója mesélt a karrierjéről a Kávészünet legújabb adásában. Az informatikus végzettségű szakember nemcsak tech mentor és iskolaalapító, hanem szenvedélyes bútorépítő is, aki a műhely nyugalmából merít inspirációt mindennapi munkájához. Beszélgetünk arról, hogyan lehet egyszerre közösséget építeni, vállalkozást vezetni és kreatív hobbikat ápolni. Szabolcs története jó példa arra, hogy a különböző világok találkozása hogyan adhat új lendületet a szakmai és személyes fejlődésnek.
Járdi Roland
2025.12.06, 17:08

„Úgy éreztem, hogy ez aranykalitka, amiből nem érdemes kirepülni. De aztán mégiscsak betelt a pohár, és abbahagytam a programozást. Az oktatás egy jó kiindulópont volt” – mondta Filep Szabolcs, a PROGmasters alapítója és ügyvezetője a Világgazdaság podcastműsora, a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan magyar vállalatvezetőket mutatunk be, akik néhány év alatt a hazai kkv-világ meghatározó szereplőivé nőtték ki magukat.

 

Filep Szabolcs története Romániából indult, ahonnan pár éves korában került át Magyarországra. Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte mérnökinformatikusként, majd többéves fejlesztői és oktatói tapasztalat után, 2016-ban társai közreműködésével elindította a PROGmasterst. Iskolájában intenzív, gyakorlatorientált képzéseket kínálnak, és az elvégzett tanfolyamok után szinte garantált az elhelyezkedés.

„Amikor elkezdtem dolgozni, már kerestem a lehetőséget, hogy hogyan lehetne rugalmasabbá tenni a napjaimat. Kicsit megtapasztalni azt, hogy én osztom be az időmet” emlékezett vissza a kezdetekre. Elmondása szerint a programozás nagy anyagi lehetőségeket biztosított a számára, de úgy érezte, többre vágyik, ekkor jött a képbe az oktatás és a PROGmasters. Szabolcs társalapítókkal együtt kezdett vállalkozásba, ám közülük ketten lemorzsolódtak.

Kudarcként éltem meg, hogy az egyébként jó baráti kapcsolatú viszonyban nem tudtunk közösen dolgozni, nem találtuk meg a közös célokat

mondta a cégvezető, aki azt is elárulta, hogy terapeutát is bevontak a kapcsolatuk rendezésébe, aki fél év alatt kibogozta azokat a tüskéket, amik bennük megvoltak. Végül a nézeteltéréseiket rendezték, és mai napig barátok.

A PROGmasters alapítója szabadidejében bútort készít, feleségének is ő maga készítette a konyhai bútort. A műsorban beszélgettünk arról is, hogy még mindig megéri-e a informatikusnak menni, és hogy milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a szakmájára.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu