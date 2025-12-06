Hogyan fér meg a bútorépítés és az informatika? – Beszélgetés a PROGmasters alapítójával

„Úgy éreztem, hogy ez aranykalitka, amiből nem érdemes kirepülni. De aztán mégiscsak betelt a pohár, és abbahagytam a programozást. Az oktatás egy jó kiindulópont volt” – mondta Filep Szabolcs, a PROGmasters alapítója és ügyvezetője a Világgazdaság podcastműsora, a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban olyan magyar vállalatvezetőket mutatunk be, akik néhány év alatt a hazai kkv-világ meghatározó szereplőivé nőtték ki magukat.

Filep Szabolcs története Romániából indult, ahonnan pár éves korában került át Magyarországra. Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte mérnökinformatikusként, majd többéves fejlesztői és oktatói tapasztalat után, 2016-ban társai közreműködésével elindította a PROGmasterst. Iskolájában intenzív, gyakorlatorientált képzéseket kínálnak, és az elvégzett tanfolyamok után szinte garantált az elhelyezkedés.

„Amikor elkezdtem dolgozni, már kerestem a lehetőséget, hogy hogyan lehetne rugalmasabbá tenni a napjaimat. Kicsit megtapasztalni azt, hogy én osztom be az időmet” – emlékezett vissza a kezdetekre. Elmondása szerint a programozás nagy anyagi lehetőségeket biztosított a számára, de úgy érezte, többre vágyik, ekkor jött a képbe az oktatás és a PROGmasters. Szabolcs társalapítókkal együtt kezdett vállalkozásba, ám közülük ketten lemorzsolódtak.

Kudarcként éltem meg, hogy az egyébként jó baráti kapcsolatú viszonyban nem tudtunk közösen dolgozni, nem találtuk meg a közös célokat

– mondta a cégvezető, aki azt is elárulta, hogy terapeutát is bevontak a kapcsolatuk rendezésébe, aki fél év alatt kibogozta azokat a tüskéket, amik bennük megvoltak. Végül a nézeteltéréseiket rendezték, és mai napig barátok.

A PROGmasters alapítója szabadidejében bútort készít, feleségének is ő maga készítette a konyhai bútort. A műsorban beszélgettünk arról is, hogy még mindig megéri-e a informatikusnak menni, és hogy milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a szakmájára.