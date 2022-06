Szlovéniában ellátási problémák jelentkeztek az üzemanyag ellátásban hétfőn. Az emberek a keddre tervezett üzemanyag áremelkedés előtt megrohamozták a benzinkutakat, a hirtelen megnőtt keresletet pedig nem minden esetben tudták kielégíteni a töltőállomások. A szlovén vezetés spekulációt lát a háttérben.

Szerintem ez minden szempontból botrány

- mondta Golob. A kormányfő szerint a kereskedők pontosan tudták, hogy mekkora lesz az igény az üzemanyagra ezekben a napokban, szóval véleménye szerint

bőven lett volna idejük felkészülni a kereslet növekedésére.

Golob szerint meg kellett volna oldani, hogy ne egyszerre fogyjon el az országban az üzemanyag. A kormányfő arról is beszélt, hogy várják a piaci ellenőrök jelentését arról, hogy a kiskereskedők betartották-e az árszabályozásokat. A szakemberek a készleteket is át fogják tekinteni és azt is megnézik, hogy minden fogyasztóvédelmi szabályt betartottak-e a kereskedők.

Fotó: AFP

Luka Mesec munkaügyi miniszter szerint spekulációról van szó, és az üzemanyag-kiskereskedők szándékosan nem akartak üzemanyagot eladni az áremelés előtt.

Ha ez igaz, az azt jelenti, hogy a vállalkozások a saját profitjuk növelésére használták fel a válságot és nem törődnek azzal, hogy az embereket szegénységbe taszítják

- mondta Mesec. Hozzátette, hogy egy ilyen lépés nem csak tiszteletlenség, hanem erkölcsileg is helytelen,

ami után a legszigorúbb büntetést kell kiszabni.

A hétvégén megnőtt a kereslet az üzemanyagok iránt, miután a kormány a múlt héten úgy döntött:

június 21-től megszünteti az árszabályozást, amely szerint az 95-ös benzin kiskereskedelmi árát 1,560 euróban, nagykereskedelmi árát 1,540 euróban, a dízel üzemanyag kiskereskedelmi árát 1,668 euróban, nagykereskedelmi árát 1,648 euróban határozta meg.

Ehelyett az autópályákon kívüli töltőállomásokon rögzítik a kiskereskedői árrést, míg az autópályákon teljesen liberalizálják a díjszabást.

Ennek a következménye az lett, hogy vasárnap üzemanyagellátási problémák léptek fel az országban. Voltak benzinkutak, amelyek hétfőn már ki sem nyitottak.

A kereskedők azzal védekeztek, hogy az üzemanyag iránti kereslet jóval meghaladta a hosszú távú napi átlagot, ez pedig egyes kutaknál hiányhoz vezetett. A kormány azonban spekulációt lát a háttérben, és ellenőröket küldött a terepre.