A háború miatt, a friss előrejelzések szerint a 2021-es országos 9,9 százalék körüli, Kárpátalján 11,1 százalékos munkanélküliségi ráta meredeken emelkedni fog. Szakértők úgy vélik, ez megyénként változó lesz, a közeljövőben ugyanis mindenütt másképpen mutatkoznak meg a háború hatásai.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Foltin Péter, a Kárpátaljai Megyei Foglalkoztatási Központ osztályvezetője arról tájékoztatott, hogy 2022 öt hónapja alatt 10 530 munkanélküli fordult a Kárpátaljai Megyei Foglalkoztatási Központhoz, közülük 6005-en idén regisztráltak. 2021 hasonló időszakában 14 544 fő keresett munkát, akik közül 6786-an első alkalommal fordultak a szolgálathoz. Az álláskeresők közel 70 százaléka nő.

A szakértő szerint a háború lényegesen befolyásolta a munkaerőpiac alakulását. A munkaképes lakosság egy része családostul külföldre települt, sokan nem is tervezik a visszatérést.

Tavaly ilyenkor 6651 állás közül választhattak a jelentkezők, ám a háború árnyékában idén mindössze feleannyi, 3339 lehetőség áll rendelkezésre. A csökkenés oka, hogy a multicégek kivárnak, az anyavállalatok bizalmatlanok, hezitálnak a terjeszkedésen. A kis- és középvállalkozások szintén nehéz helyzetbe kerültek, a háború miatt ugyanis nem tudják beszerezni az ország ideiglenesen megszállt régióiból a szükséges nyersanyagot.

Az is kiderült, hogy Kárpátalján továbbra is a kétkezi munkásokra van a legnagyobb igény. A helyzetet negatívan befolyásolja az átlagkereset alacsony összege is, ami a lehetőségeket figyelembe véve 8094 hrivnya (90 ezer forint).

Egyes állások kifejezetten jól fizetnek, nyári szezonban a traktorosok akár havi 25 ezer hrivnyát (320 ezer forintot) is megkereshetnek. A jó szakemberek jelentős hányada külföldön keresi a mindennapi betevőre valót, ott ugyanis az ukrajnai bér dupláját kínálják.

Mindeközben Kárpátalján már a belső menekültek munkába állását szorgalmazzák, derül ki Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjének közleményéből. A megyében ugyanis megszüntetik az ideiglenesen áttelepültek ingyenes étkeztetését, ezentúl csak a szociálisan rászorulók részesülnek térítésmentes ellátásban.

Arra az álláspontra jutottunk, hogy aki tud, az dolgozzon, és legyen munkahelye– közölte Kárpátalja katonai kormányzója. Hozzátette: a belső menekültek nem ülhetnek ölbe tett kézzel és nem várhatják el, hogy ingyen etessék őket.

A kedvezőbb feltételű munkavállaláshoz az állam is segítséget nyújt, ugyanis két hónapon keresztül 6500 hrivnya anyagi támogatásban részesülnek az Ukrajna más megyéiből áttelepülteket foglalkoztató vállalatok. Emellett nemcsak munkavállalók, hanem egész cégek költöztek Kárpátaljára. Ez a helyi költségvetés bevételi oldalára és a foglalkoztatottság mértékére is pozitív hatással lehet.