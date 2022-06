Egy magyar nevű, német állampolgárságú üzletemberen is múlhat a világ leggazdagabb emberének, Elon Musknak legújabb óriási biznisze, a Twitter felvásárlása. A Bloomberg mutatta be legfrissebb cikkében Alexander Tamast, akiről nem sok mindent lehet tudni, de az biztos, hogy tanácsadóként a legmagasabb ligában játszik.

Tamas dubaji befektetőcége, a Vy Capital ugyanis az egyik finanszírozója Musk felvásárlásának. Mint ismert: a milliárdos üzletember különféle támogatásokból rakta össze a Twitter megvételére szánt 44 milliárd dollárt, azonban az elmúlt hetekben már azzal fenyegetőzik, hogy egyszerűen kihátrál az egész mögül.

Hitel nélkül fizethet Musk a Twitterért A Tesla-részvényekkel fedezett 6,25 milliárd dolláros hitelfelvétel lehetősége lejárt.

A Bloomberg szerint a Vy Capital – amelynek honlapján sem cím, sem egyéb kapcsolatinformáció nem található – 700 millió dollárral szállt be az üzletbe. Maga a cég egyébként szinte a semmiből jutott el a milliárdosok klubjába, befektetéseinek összegét már több mint 5 milliárd dollárra becsülik.

Fotó: Johannes Simon / Getty Images for Hubert Burda Media

Alexander Tamasnak egyébként nem ez az első hasonló üzlete. A lap rámutatott, hogy ezelőtt is szívesen vállalt szerepet nagybefektetők kisegítésében. A Vy alapítása előtt például az orosz–izraeli milliárdos, Yuri Milner oldalán dolgozott. Emellett befektetője Musk másik cégének, a SpaceX-nek is.

Nem csak itt van összefonódás: a Vy egyik elemzője, Benjamin Birchall Musk főtanácsadójának, Jared Birchallnak a fia.

Fotó: Julian Stähle / dpa Picture-Alliance via AFP

Tamas egyébként azért is mondható rejtélyesnek, mert szinte sosem posztol. 2009-ben létrehozta Twitter-oldalát, de nyilatkozni sem szokott. Korábban a Goldman Sachsnak is dolgozott, a Bloomberg szerint korábbi munkatársai emberi szuperszámítógépként jellemezték. Hírnevét azzal alapozta meg, hogy az elsők között látta meg a Facebookban a potenciált, és már 2009-ben szorgalmazta, hogy minél nagyobb összeget fektessenek be a cégbe.

Munkáját főleg Dubajból intézi, de cégének van irodája San Francisco környékén is. Emellett tanácsadóként dolgozik a dubaji uralkodó csapatában.