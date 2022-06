Péntek éjjel, Londonban közölte a Moody's Investors Service, hogy a lehető legjobb, Aaa szintre emelte az eddigi Aa1-ről az Európai Unió két pénzügyi válságkezelő alapja, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) és Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) osztályzatát, stabil kilátások mellett.

A brit hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy a koronavírus-járvány történései bebizonyították, hogy ezen eszközök mérséklik a rendszerszintű válságok kialakulását az Európai Unióban, sőt, maguk az alapok is robusztusabbá váltak.

Az unió és a tagállamok ellenállóképességébe vetett bizalom is erősödött ezáltal.

Fotó: Shutterstock

A Moody's jelentésében arra is rámutatott, hogy bár a legnagyobb és legjobb besorolású befektetők – különösen Németország (Aaa), Franciaország (Aa2) és Hollandia (Aaa) – szuverén besorolásai továbbra is nagyon fontosak az ESM és az EFSF osztályzatának megállapításához, már kevésbé függnek bármely EU-tagállam értékelésétől.

Az ESM-ről szólva a Moody's kiemeli, hogy

a koronavírus-járvány próbára tette a válságok elleni fellépésre létrehozott európai felépítményt, és megállapíthatóvá vált, hogy a központi EU-intézmények, köztük maga az Európai Unió és az euróövezeti jegybank (EKB) válságos időszakokban képesek és határozottan hajlandók is a cselekvésre.

Fontos szempont az is, hogy az EU kiterjesztett válságellenes eszközrendszere mérsékli az ESM csődkockázati függését bármely egyedi EU-tagország csődkockázatától, beleértve még Franciaországot, az ESM második legnagyobb hozzájáruló uniós gazdaságát is, mivel a rendszerszintű válság kialakulásának valószínűsége is csökkent.

A hitelminősítő kiemeli, hogy az ESM befizetett tőkéje 2021 végén 80,5 milliárd euró volt, vagyis a 704,8 milliárd eurós jegyzett tőke 11,4 százaléka, amely jelentős arány. Hozzátették, hogy

az ESM a létrehozása óta keletkezett nettó eredményét teljes egészében megtartotta, ezzel is növelve tartalékalapját és erősítve tőkehelyzetét.

A Moody's megállapítja, hogy az ESM likviditási pozíciója és finanszírozási szerkezete nagyon erős, mindemellett az intézmény rendkívül prudens likviditási és tőkekezelési szakpolitikát folytat annak biztosítására, hogy ne keletkezzen hiány a kötelezettségeinek teljesítésére szolgáló likvid eszközökből különböző stresszhelyzeti forgatókönyvek esetén sem.

Hasonló alapon érvelt az EFSF felminősítése mellett is a hitelminősítő, azzal a kiegészítéssel, hogy az EFSF csődje nagyon nagy megítélésbeli kárt okozna az ESM-nek és befektetőinek, és ez a tényező alátámasztja a két uniós pénzügyi eszköz besorolásainak összehangolását.

Az EFSF-osztályzat stabil kilátása jelzi az eszköz garantálóinak elkötelezettségét, és azt, hogy szükség esetén nagyon erőteljes pénzügyi támogatási képesség és hajlandóság áll az alap mögött. Ráadásul az EFSF prudens likviditáskezelése és nagyon szilárd piaci hozzáférése emellett mérsékli a refinanszírozási kockázatokat is a Moody's szerint.