Orosz kőolajat szállító hajók biztosításának tilalmáról állapodott meg London és az Európai Unió – írta brit és uniós illetékeseket idézve a szerdai Financial Times.

A megállapodás erőteljesen korlátozza Oroszország olajexportáló képességét, mivel kizárja Moszkvát a londoni Lloyd’s szindikált biztosítási piacról, amely évszázadok óta a globális tengerhajózás központi biztosítási intézménye. A Brüsszelben zajló kétnapos EU-csúcsértekezlet első napján megállapodás született az Oroszországgal szembeni hatodik szankciócsomagról, amely megtiltja az orosz nyersolaj és a kőolajtermékek uniós importját, de a politikai megegyezés értelmében a csővezetéken szállított orosz nyersolajra ideiglenes kivétel érvényes.

A Financial Times szerdai beszámolója szerint ugyanakkor London bevonása nyitotta meg a lehetőséget az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó biztosítási tilalom elrendelése előtt. Ez sokkal kiterjedtebb következményekkel járhat az orosz olajexportra, és arra késztetheti Moszkvát, hogy kisebb, kevésbé fejlett piacokon keressen biztosítási lehetőségeket – írja a londoni üzleti napilap.

A Financial Times forrásai szerint Brüsszelt az a lehetőség is aggasztotta, hogy ha az Európai Unió egyedül cselekszik a biztosítási szankciók ügyében, azzal éppen a londoni biztosítási piacra terelne át még több üzleti tranzakciót. Az egyik idézett vezető EU-illetékes úgy fogalmazott, hogy problémák merültek volna fel az egyenlő versenyfeltételekkel kapcsolatban, ha London továbbra is kínálna biztosításokat, és így jelentős értékű megbízás áramlana át a londoni Lloyd’s-piacra.

Fotó: MIKHAIL MORDASOV / AFP

Az új szankciócsomagot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be kedden, de uniós illetékesek szerint az új intézkedések előtt valójában az nyitotta meg az utat, hogy London nem fejtett ki ellenállást a biztosítási tilalommal szemben – áll a Financial Times cikkében. A lap forrásai szerint a londoni biztosítási piac már készült a szankciók kiterjesztésére, miután lépések történtek a biztosítási szolgáltatások megvonására az orosz repülési ágazattól is.

A brit kormány már az Ukrajna elleni orosz invázió első napjaiban törvénytervezetet fogadtatott el, amelynek értelmében bűncselekménynek minősül orosz repülőgépek berepülése a brit légtérbe, illetve leszállásuk brit területen, orosz tulajdonú hajók pedig nem köthetnek ki Nagy-Britanniában. London korábbi szankciói között szerepelt az orosz gazdaságba irányuló brit befektetések, az orosz vállalatoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások, valamint a kőolajfinomítókban használatos alapvető fontosságú berendezések és katalizátorok oroszországi exportjának teljes tilalma is. Ezek a brit kormány önálló lépései voltak, de az a döntés, hogy kizárják az orosz exportolajat szállító hajókat a londoni biztosítási piacról, az Európai Unióval közösen, az EU-val egyeztetve született.