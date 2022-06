A magyar kormánnyal az extraprofitadó ügyében tengelyt akasztó Ryanairnek Spanyolországban is problémái akadnak: az ír fapados légitársaság légiutas-kísérői ugyanis hatnapos sztrájkot hirdettek június utolsó és július első hétvégéjére, épp a turnusváltásokra időzítve.

Michael O’Leary Ryanair vezérigazgató maszkjában tüntetnek a légitársaság dolgozói egy korábbi bérsztrájk idején

Fotó: Andreas Arnold / dpa Picture-Alliance / AFP

Spanyolország a diszkont-légitársaság egyik legnagyobb piaca, a nyári turistacsúcsszezon pedig extra forgalmat és vele extra bevételt hoz számukra, így joggal feltételezhető, hogy a kiszolgálószemélyzet bérköveteléseire és a munkakörülményeik javítására vonatkozó igényükre is kompromisszumos választ tud adni a cég.

Lidia Arasanz, a Ryanair spanyol üzletágánál működő szakszervezet főtitkára szerint egységes fellépéssel és egy jól szervezett sztrájkkal rá tudják szorítani a dolgozóival meglehetősen ridegen bánó Ryanairt az alapvető munkaügyi normák betartására. Annál is inkább, mert a pandémia elmúltával visszatérő utazási kedv, a járatok sűrítése új helyzetet teremtett a munkaerőpiacon.

Most a járvány miatti leépítések nyomán előállt munkaerőhiány kezelése is kihívás elé állítja a légi közlekedési üzletágat, ilyenkor pedig határozott fellépéssel a szakszervezetek – ahol vannak – célt tudnak érni. Ahogy az Olaszországban és Belgiumban is megtörtént.