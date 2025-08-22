Deviza
Lakkozott mancsok és melírozott kutyaszőr — luxuspiac épül a kutyák szépítkezésére

Ma már nem feltétlenül ütközünk meg a kutyababakocsi és a divatos kiskutya-ruhák láttán. Ez a társadalmi szemléletváltás azonban olyan luxusipart hozott létre az utóbbi években, amely dollármilliárdokat mozgat és egyre elsöprőbb trendeknek kell megfelelnünk. Érezhetünk-e FOMO-t, amennyiben a kutyánk nem követi a trendeket?
VG
2025.08.22, 11:02

A modern, közösségi médiafelhasználó, trendkövető női archetípusról sokat tudunk. Feltételezzük, hogy jeges matcha lattét iszik reggelente, és a pilates ruhájához passzoló színben választ pilates matracot és odafigyel az étkezésén kívül a kozmetikumainak tisztaságára és dermatológiailag igazolt hatóanyagtartalmára. De mi a helyzet, ha az életmód része a kiskutya? Egyszerű — a kutyás termékekre is egyre jobban kiterjed a minőség, a luxus iránti igény.  

luxus,kutya,spa
A luxusipar a jövő kutyatartóira is épít / Fotó: Pinterest

A kisállatápolás egyre nagyobb lehetőséget jelent a fogyasztói befektetők számára, mivel a kisállat-tulajdonosok egyre inkább a minőséget részesítik előnyben, és a funkcionalitás helyett inkább az identitás és a közösség iránt érdeklődnek — írja a Vogue Business. 

Nemzetközi példa

Az idei év legjelentősebb üzletei között említhető az indiai kisállateledel-márka, a Drools, amely májusban a Nestlé kisebbségi befektetése révén világklasszis státuszt ért el, valamint a kutyák élettartamát növelő startup, a Loyal, amely a hónap elején 135 millió dolláros tőkét gyűjtött. Számos márka értékesít luxus állatparfümöket is. A háziállatok gondozásának globális piaci értéke 2029-ben várhatóan eléri a 259 milliárd dollárt, és a növekvő piaci verseny miatt a differenciáláshoz hiper-személyre szabott megoldásokra lesz szükség. 

Kutya vagy gyerek?

Korom Gábor kutyaszakértő szerint jó dolog, hogy tudatosabban állunk a kutyáinkhoz, azonban hatalmas veszélyforrás is. "Az ember magára vállalta azt az evolúciós felelősséget, hogy vigyáz a kutyára. A kutya ilyen felelősségek nélkül éli az életét" — fogalmazott podcastjében. Amennyiben elnyomjuk a természetes viselkedését és igényeit, megnövekszik a pszichoszomatikus betegségek kockázata, azonban kutyatartóként az elkényeztetés vagy emberként kezelés is hatalmas terhet jelent az állatnak.

Az elérhető luxust keressük

A luxusipar hamar felfedezte magának a kutyasamponokban, szőrfestékekben és parfümökben rejlő lehetőségeket. Ahogy azt korábban írtuk, a gazdasági bizonytalanság és kiszámíthatatlanság mellett a cégek az ellátási láncok rugalmasságán dolgoznak, illetve igyekeznek megelőzni a trendeket. A legfőképpen az Y vagy Z generációs kutyatartókat célzó kozmetikai termékek már olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amit ez a fogyasztói csoport a saját termékeiben is gyakran keres: 

  • gyors hatóanyagkoktél, 
  • könnyű textúrák, 
  • kellemes illat 
  • és környezetbarát vagy újratölthető csomagolás.

A feltörekvő Los Angeles-i Liv Luv Dog kutyasampon és szőrápoló márka egyik alapító tulajdonosa így nyilatkozott a márkaintegritás kiépítéséről: "Az emberek ma már nem csak termékeket vásárolnak, hanem belevásárolják magukat egy "márkába". Érzelmi kötődést alakítanak ki egy-egy márkával, pontosan úgy, ahogy a kutyájukhoz is ragaszkodnak a gazdik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

