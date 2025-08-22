Augusztus 20.: kolosszális számokat közölt a turisztikai ügynökség – ennyien nézték a helyszínen az idei tűzijátékot

Az augusztus 20-i ünnepre mobiltelefonnal érkező látogatók száma több mint 798 ezer fő volt a rakpartokon és azok környékén a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) rendelkezésére álló mobilcellaadatok alapján. Ez 12,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi értéket.

Tömegek ünnepeltek Budapesten augusztus 20-án / Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

Az MTÜ közleménye szerint a mobiltulajdonos ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedés a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az Érdi, a Budakeszi és a Szigetszentmiklósi járásból érkeztek. A mobiltelefonnal rendelkező nemzetközi vendégek csaknem 139 ezres száma 7 százalékos növekedést mutat. A legfontosabb küldő országok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepel.

Ennyien nézték az augusztus 20-i tűzijátékot

Este a tűzijátékra érkező mobiltulajdonosok száma meghaladta a 450 ezret, 125 ezerrel voltak többen, mint 2024-ben. A látogatók 80 százaléka magyar volt, összesen 365 ezer fő, ami 41 százalékkal haladja meg a 2024-ben mért értéket. A mobiltelefonnal rendelkező hazai ünneplőkhöz mintegy hatvan országból 89 ezer nemzetközi mobiltulajdonos vendég csatlakozott, 27 százalékkal többen, mint az előző évben. A rakpartokon tűzijátékot néző nemzetközi turisták közül a legtöbben

Romániából, Németországból, Lengyelországból, Szlovákiából és Olaszországból

látogattak a magyar fővárosba.

A cellainformációkból az is kiderül, hogy idén augusztus 20-án a vidékről érkező egynapos, mobiltelefonnal rendelkező vendégek száma elérte a 395 ezret, ami 13 százalékkal több, mint tavaly.