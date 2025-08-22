Rendkívüli bejelentést tett a nálunk is népszerű ruházati márka

A Guess bejelentette, hogy megváltoztatja eddigi tulajdonosi struktúráját, és zártkörűen működő részvénytársaságot hoz létre a többek között a Reebok márka által fémjelzett Authentic Brandsszel – számolt be róla az Origo.

Zárt körű részvénytársasággá alakul a Guess / Fotó: FotograFFF / Shutterstock

Így alakul át a Guess tulajdonosi struktúrája

Az üzlet értéke 1,4 milliárd dollár, az Authentic Brands 51 százalékos részesedéssel rendelkezik majd az újonnan létrehozandó társaságban, amely teljes egészében birtokolja majd a Guess szellemi tulajdonát, valamint átveszi a márka terméklicenc-szerződéseinek túlnyomó többségét. Az új szervezet fennmaradó 49 százaléka felett a Guess társalapítói, Maurice és Paul Marciano, Nicolai Marciano, valamint a cég vezérigazgatója, Carlos Alberini rendelkezik majd.

A Guess befektetői részvényenként 16,75 dollárt kapnak; a cég papírjai az elmúlt 12 hónapban mintegy 38 százalékot veszítettek értékükből.

A Guess zárt körűvé válása nagyobb rugalmasságot biztosít a vállalat számára a jelenlegi kihívásokkal teli működési környezetben egy hosszú távú stratégia követéséhez

– közölte a vállalat.

A bejelentés előtt a társalapítók és a vezérigazgató együttesen a vállalat 40,18 százalékát, Paul Marciano pedig 28 százalékát birtokolta.

