Rekordnagyságú volt Oroszország fizetésimérleg-többlete az idei második negyedévben: a 70,1 milliárd dolláros szufficithez hasonló adatért egészen 1994-ig kellene visszamenni az időben. Az év első három hónapjában a többlet 58,4 milliárd dollár volt.

Fotó: Andrej Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Az Orosz Központi Bank által hétfő este közzétett adatnak egyszerű a magyarázata: Moszkva energia- és nyersanyagexportja folyamatosan termelte és termeli most is a dollárbevételeket, még ha az energiahordozók szállítási iránya részben megváltozott is az oroszok Ukrajna ellen indított háborújára válaszul meghozott nyugati szankciók hatására.

Importoldalról viszont éppúgy a szankciók hatásaként erős csökkenést lehetett megfigyelni: a második negyedévben 72,3 milliárd dollár értékű áru és szolgáltatás érkezett Oroszországba, szemben a január–márciusi időszak 88,7 milliárd dolláros adatával. Az export is hasonló irányt vett: az első negyedéves 166,4 milliárd dollárról a másodikban 153,1 milliárd dollárra mérséklődött az orosz kivitel.

Szakértői számítások szerint a többlet a májusi 14 milliárdról júniusban 28 milliárd dollárra nőtt, erre vonatkozó konkrét adatokat a központi bank nem közölt. Az irtózatos méretű fizetésimérleg-többletnek köszönhetően eddig az idén a rubel teljesített a legjobban a feltörekvő piaci devizák körében.

A számok azt mutatják, hogy az oroszok a nyugati szankciók ellenére fürdenek a dollármilliókban, más kérdés, hogy nem tudják elkölteni arra, amire akarják, s a bevételekből az észszerű beruházások és az életszínvonal növelése helyett a háborút finanszírozzák.