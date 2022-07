Nagyon jó búzatermés várható Oroszországban, azon belül is a legnagyobb gabonatermelő és -exportáló területnek számító Rosztov régióban – számoltak be a gazdák az aratás kezdetekor.

Ennek köszönhetően a világ legnagyobb búzaexportőre rekordmennyiséget tud búzából biztosítani a világpiac számára a júliustól júniusig tartó értékesítési szezonban.



Fotó: Danil Semyonov / AFP

Viktor Goncsarov, a régió helyettes kormányzója a Reutersnek elmondta, hogy az első becslések szerint hektáronként 0,1-0,2 százalékkal többet takarítanak majd be, mint tavaly. „Az időjárás, a felszerelések felkészítése – minden kedvező” – tette hozzá. A régióban tavaly is rekordot jelentő 12,7 millió tonna búzát termesztettek, amelyből 11,5 millió tonna volt téli búza. Az ukrajnai háború miatt bevezetett nyugati szankciók ugyan nem érintik az aratáshoz szükséges berendezéseket, ennek ellenére a gazdák többnyire hazai gyártású traktorokkal és kombájnokkal dolgoznak Goncsarov szerint. Aki nyugati felszerelést használ, az is hozzájut a szükséges alkatrészekhez, de drágábban, mint azelőtt.

Fotó: Claudius Thiriet / Biosphoto via AFP



Az orosz export létfontosságú a globális búzaellátás szempontjából, mivel Ukrajna szintén a legfontosabb gabonaexportőrök közé tartozik, de Moszkva blokád alá helyezte a fekete-tengeri kikötőket, ahonnan a szállítmányokat egyébként útnak indítják. Kijev folyamatosan sürgeti a blokád feloldását és a gabonaexport újraindítását,

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbb hétfőn egyeztetett erről török kollégájával, Tayyip Erdogannal.

Erdogan közvetíteni próbál, és mivel még ugyanaznap Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt a kérdésről, a Politico szerint némi reményt nyújt arra, hogy közelednek valamiféle megállapodás irányába. Ráadásul Putyin hamarosan személyesen is találkozik török kollégájával.

Az ENSZ is igyekszik segíteni a szállítmányok újraindításában, de a feszültség csak tovább fokozódott az utóbbi időben, mióta Kijev azzal vádolja Moszkvát, hogy ellopja és oroszként adja el az elfoglalt területeken tárolt ukrán gabonát. Ezt az oroszok természetesen tagadják. Az ukrán külügyminisztérium becslései szerint azonban az invázió februári kezdete óta legalább négyszázezer tonna gabonát tulajdonítottak el a megszállók. A blokád miatt pedig éves szinten 43 százalékkal, 141 millió tonnára esett vissza júniusban az ukrán gabonaexport.