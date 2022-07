Az isztriai halászoknak már hónapok óta sok bosszúságot okoz a medúzák elszaporodása, mert hálóikban rendszeresen sokkal több a puhatestű, mint a hal. A helyzet néhol már annyira komollyá vált, hogy egyes halászok inkább ki sem vetik a hálóikat, míg nem ritkul meg a medúzaállomány.

Fotó: Pascal Pochard-Casabianca / AFP

A legtöbb egyed szerencsére ártalmatlan, úgynevezett világítómedúza, de egyre több van az enyhe csípést okozó tengeri csalánnak nevezett alfajukból is. A szóban forgó állatok elszaporodása elsősorban a megszokottnál melegebb időjárásnak köszönhető, ez ugyanis ideális a terjedésükhöz. Az ártalmatlan fajok mellett az utóbbi időben viszont

egyre több bejelentés érkezik az Adriai-tengerben nem őshonos, úgynevezett iránytű medúzákról is, melyek megjelenése már nem csak a halászoknak okoz gondot.

Az említett faj eredetileg az Atlanti-óceánból származik, első példányai csupán néhány évvel ezelőtt kezdtek megjelenni a horvát vizekben, ami azért is gond, mert csípése a hazai fajtákkal ellentétben nagyon fájdalmas. Mivel a medúzák gyérítésére nincs bevált módszer, ezért a horvát hatóságok inkább figyelemfelkeltő kampányba kezdtek azzal a céllal, hogy megóvják a turistákat a kellemetlenségektől. A Slobodna Dalmacija lap szerint az őshonos fajtákkal ellentétben a tengeri iránytű nem északon, hanem leginkább a közép-dalmáciai szigetvilágot körülvevő vizekben szaporodott el.

A lap arról is ír, annak ellenére, hogy az említett medúzafaj csípése fájdalmas és akár az egész nyaralást is tönkreteheti, nem szükséges vele orvoshoz fordulni, néhány nap után ugyanis nyomtalanul eltűnik a csípés és a fájdalom is elmúlik.