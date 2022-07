Tovább folytatódnak az Európa-szerte zajló járattörlések. Ezúttal Németországban a legsúlyosabb a helyzet – számolt be róla a CNBC.

A Lutfhansa német légitársaság 678 járatot törölt a frankfurti repülőtéren felszálló gépek közül, valamint 345 járatot Münchenben – jelentette be a vállalat.

Fotó: Daniel Roland / AFP

A csaknem ezer járatot a földi kiszolgáló személyzet szerdára meghirdetett sztrájkra miatt törölték. A munkabeszüntetés figyelemfelkeltő hatása minden bizonnyal nem marad el, ugyanis ebben az időszakban nagyon sok német család indul külföldi szabadságára.

A járattörlésekben több mint 130 ezer utas érintett.

A munkaerőhiány és a sztrájkok szerte a kontinensen már eddig is több ezer járat törlésére kényszerítették a légitársaságokat, köztük a Lufthansát is. A többórás várakozási idő már így is frusztrálják a nyaralni vágyó utasokat, sokan közülük a koronavírus-járvány miatti lezárások óta most utaznának először külföldre.

Fotó: Frank Rumenhorst / AFP

A légitársaság közleménye szerin a Verdi szakszervezet által a 9,5 százalékos béremelés-követelés miatt meghirdetett sztrájk befejezése után is előfordulhatnak járattörlések, késések.