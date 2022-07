Az oroszok Bahmut, Donyeck és a Vuhlehirszk hőerőmű környékén is újrakezdték a támadásokat, de a harcok egyelőre kisebb kiterjedésűek.

Fotó: Metin Aktas / AFP

A washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) katonai szakértői megerősítették az értesülést, rámutatva: ha valóban vége a szünetnek, akkor az oroszok a következő 72 órában valószínűleg fokozzák a támadásokat.

Az oroszok Szeverodonyeck és Liszicsanszk elfoglalása után iktattak be "operatív szünetet". Péntek este Ukrajnában országszerte szóltak a légvédelmi szirénák. Dnyipróban a hatóságok adatai szerint legalább hárman meghaltak és tizenöten megsebesültek a rakétacsapásokban. Kremencsukban is lövedékek csapódtak be - mondta el Poltava megye kormányzója, Dmitro Lunyin. Odesszát szintén bombázták.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek éjjeli videóüzenetében óvatosságra intette az állampolgárokat, arra kérve őket, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadót. Egyúttal figyelmeztette Moszkvát: nem marad következmények nélkül a csaknem öt hónapja tartó háború. A gyilkosságok és a pusztítás nemzedékekre meg fogja bénítani az orosz társadalmat - mondta.