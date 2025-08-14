NAV: itt fognak lecsapni az ellenőrök péntektől – repkedhetnek a milliós bírságok

Péntektől a NAV revizorai és végrehajtói a társhatóságokkal közösen, gyakorított ellenőrzésekkel és fokozott hatósági jelenléttel lépnek fel a Budapesti Nagybani Piac-környéki parkolók illegális árusaival és más szabálysértőivel szemben – közölte a NAV csütörtökön.

A NAV összehangolt razziákat folytat a Budapesti Nagybani Piac környékén / Fotó: Székelyhidi Balázs

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti adó- és vámigazgatóságai a Rendőrséggel, a Bevetési Igazgatósággal, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal, valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatallal együttműködve, közösen ellenőrzik a Budapesti Nagybani Piac környékét.

Az akció kiterjed a közeli nagyáruházak parkolóiban illegálisan árusítókkal szembeni fellépésre is.

Az ellenőrök amellett, hogy kiszűrik a kontárokat, azokat, akik adószám nélkül értékesítik termékeiket,

kiemelten vizsgálják a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását.

Az akcióban részt vesznek a NAV végrehajtó szakemberei is, akik a költségvetésnek okozott kár, illetve a szankció megtérülésének érdekében ideiglenes biztosítási intézkedés keretében – a várható bírság, illetőleg az adókülönbözet összegének az erejéig – az árukészletet is lefoglalhatják.

A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, míg igazolatlan eredetű áru forgalmazása vagy kontárként (adószám nélkül) végzett gazdasági tevékenység esetén egymillió forint a bírság maximuma.

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

A hatóság a héten figyelmeztetett arra is, hogy a kedvezőbb adózáshoz több feltételnek is meg kell felelni. Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak. A kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni, így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni.