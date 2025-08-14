Orbán Viktor felfedte az amerikai–európai megállapodás titkos pontját: nagyon veszélyes ígéretet tett Ursula von der Leyen Donald Trumpnak

A magyarok érdeke, hogy barátokat gyűjtsenek és jó kapcsolatot ápoljanak a nagyhatalmakkal – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a PragerU amerikai médiumnak adott, szerdán megjelent interjúban. Ebben kifejtette, hogy Magyarország jelenleg két okból él különösen veszélyes időkben.

Orbán Viktor felfedte az amerikai–európai megállapodás titkos pontjá t/ Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Egyik veszélyforrásként az Ukrajna és Oroszország közötti háborút, másik veszélyként a Brüsszelből érkező törekvéseket említette.

Hozzátette, hogy 15 évvel ezelőtt ez még nem volt így.

"Brüsszel egy Európai Egyesült Államokat akar építeni, egyfajta birodalmat". A törekvés egyes országoknak tetszik, másoknak nem, Magyarország a szuverenisták közé tartozik, és nem szereti azt, hogy a központosított brüsszeli bürokrácia akarja előírni, miként éljenek az emberek Magyarországon. "Mi szuverenisták és szabadságharcosok vagyunk" – fogalmazott Orbán Viktor.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint

A miniszterelnök kifejtette, hogy a háború nemcsak Ukrajna és Oroszország közötti zajlik, mivel az egy "proxiháború" Oroszország és a Nyugat között; Magyarország pedig a Nyugathoz tartozik.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy egyszerre ápol jó kapcsolatot Donald Trump amerikai elnökkel, Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. "Én az ország érdekét szolgálom, és nem szeretnék csatlakozni egyetlen országcsoporthoz sem. Szeretném megtartani a külpolitika szuverén mozgásterét, és fenntartani ennek az országnak a nemzeti szuverenitását" – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság nem képviseli jól az unió érdekeit

A kormányfő az Európai Unió jelen állapotát és törekvéseit bírálva kifejtette, hogy az uniónak a tagországokat kellene szolgálnia, mert "az Európai Unió nem Brüsszelről és az európai intézményekről szól, hanem a szuverén tagországokról".

A Magyar Nemzet tudósítása szerint a magyar miniszterelnök egy ponton úgy fogalmazott, hogy

Ursula von der Leyen egy bürokrata, akit én fizetek.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között közelmúltban létrejött kereskedelmi szerződésről a miniszterelnök azt mondta, hogy a vámokról szóló megállapodást tekintve az Európai Unió vesztes pozícióba került, és megállapította, hogy egy "könnyűsúlyú" tárgyaló volt az egyik oldalon, míg a másikon egy "nehézsúlyú", amiből nyilvánvaló az eredmény is.