A Canoo nevű startuppal kötött megállapodás során 4500 elektromos jármű vásárlását jelentette be a Walmart amerikai hipermarketlánc. A keddi bejelentés hatására a Canoo részvényei 37 százalékkal növekedtek, miután a kiskereskedelmi vállalat bejelentette, hogy a jövőben lehetőségük lesz további 10 ezer jármű vásárlására is. Az ügylet pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra – számolt be róla a Reuters.

David Guggina, a Walmart innováciért felelős alelnöke szerint a bővítési szerződés segítségével fenntartható módon és költséghatékonyan tudják majd az ügyfeleik számára az aznapi kiszállítást biztosítani.

A kedden bejelentett megállapodás magába foglalja a Canoo teljesen elektromos Lifestyle Delivery Vehicle járművét is, amit 2022 negyedik negyedévében kezdenek majd gyártani az előzetes tervek szerint.

Fotó: Canoo

Júniusban a Walmart bejelentette, hogy kibővíti a szállítási flottáját, elektromos valamit hidrogén-és földgázüzemű autókkal. A vállalat januárban közölte, hogy 5000 elektromos furgont rendelt a General Motors elektromos járműveket gyártó leányvállalatától, a BrightDroptól.

Számos vállalat törekszik a kiszállító egységek elektrizálására, mert a kormányok világszerte sürgetik a cégeket szén-dioxid kibocsátás csökkentésére. A Walmart mellett a FedEx, az Amazon és a UPS is ígéretet tett arra, hogy a szállítási flottájukat villamosítani fogják.