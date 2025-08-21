Ilyen nincs: videóra vették a BYD szörnyetegét, a U9-et a legendás német tesztpályán – magyar rendszáma van

Augusztus elején egészen hihetetlen részletek derültek ki a BYD kínai elektromosautó-gyártó legújabb dobásáról: a Yangwang U9 Track Edition néven érkező járműről akkor annyi derült ki, hogy még csak a tervezőasztalon létezik, a kínai járműipari felügyelethez beadott dokumentumokból azonban már látható az is, hogy milyen tervei vannak az új modellel a Szegeden is gyárat építő vállalatnak.

A BYD a világ legerősebb elektromos autóját szeretné megalkotni / Fotó: Agoes Rudianto / AFP

A Yangwang U9 felturbózott modellje a beadott dokumentáció szerint egy tisztán elektromos sportautó lesz, melyet négy, egyenként 555 kilowattos motor hajt meg. Az összteljesítmény így 2200 kilowatt lesz, ami 2991 lóerőnek felel meg, ez pedig lehetővé teszi majd az autó számára, hogy akár 350 kilométer per órás sebességet is elérjen.

A napokban napvilágra került egy impozáns videó is, amelyen az látható, hogy a Nürburgringen található tesztpályán számos nagy autógyártó modelljeit tesztelgetik. A Lamborghini és a Tesla mellett többek között a BYD autói is felbukkannak, 2:40-nél a már említett U9-es egy felturbózott verzió is száguldozik, ráadásul magyar rendszámmal.

Így kerül magyar rendszám a BYD tesztautójára

Májusban Budapestre látogatott Vang Csuan-fu, a BYD vállalat elnök-vezérigazgatója, akit Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadott. A látogatás több volt, mint egy protokolláris esemény, ugyanis a magyar és a kínai fél stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, továbbá bejelentették, a szegedi gyár után Magyarországra jön a BYD európai fejlesztési központja is.

A központ helyszíne a Budafoki út 91–93. szám alatt található IP West irodaház lesz, amelyet a távol-keleti cég nemrégiben megvásárolt.

A beruházás összértéke 100 milliárd forint, amihez a kormány 20 milliárd forint támogatást nyújtott. A fejlesztési központban összesen kétezer új munkahely jön létre, aminek a 90 százalékát felsőfokú végzettségű munkavállalók fogják betölteni, akik alapvetően mérnöki végzettséggel rendelkeznek.

Valószínűleg a budapesti fejlesztési központnak köszönhető, hogy a Nurburgringen tesztel BYD elektromos autó magyar rendszámot kapott.