A mesterséges intelligencia ma már nem számít újdonságnak: jelen van az okostelefonokban, segít szöveget javítani vagy éppen útvonalat tervezni – észre sem vesszük, de csendben beépült a mindennapjainkba. Ennek ellenére a nagy MI-gondolkodók úgy vélik, hogy mégsem beszélünk róla eleget, emiatt pedig sokakban alakul ki hamis kép a technológiáról. A Világgazdaság új podcastje, A nagy AI-sztori célja, hogy fellendítse a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beszélgetést nemcsak szakértőkkel és elemzőkkel, hanem a nézőkkel is. Az epizódok heti rendszerességgel, keddenként jelennek meg a Világgazdaság felületein.

A bevezető adásban a podcast állandó vendégével, Aczél Petra egyetemi tanárral, kommunikációkutatóval arról beszélgettünk, milyen hirtelen állt át a világ a metaverzum elképzeléséről a mesterséges intelligenciára: egy nap berobbant az OpenAI ingyenes MI-csetbotja, a ChatGPT, és pillanatok alatt átírta azt, amit erről a technológiáról tudtunk. „Attól kezdve figyeljük meg, hogy naponta legalább száz-száztíz médiatartalom jelenik meg arról, hogy mi is történik velünk. Mindenki arról beszélget, hogy itt valami zajlik” – mondta Aczél Petra. Röviden összefoglaltuk, manapság miért beszélnek az emberek az MI-ről: ezek a doom, a boom és a zoom megközelítések. A nagy AI-sztori a harmadikat szeretné felerősíteni, hogy szakértőkkel, elemzőkkel beszélgessünk az MI-ről, ráközelítve kisebb témákra, hogy jobban megértsük azt, ami körülvesz minket.

A Világgazdaság bemutatja: A nagy AI-sztori / Fotó: VG

Részletek a beszélgetés tartalmából:

Hogyan beszélnek ma az emberek a mesterséges intelligenciáról?

Az MI az utolsó nagy technológia?

