Az olvadó jégtakaró a klímaváltozás csalhatatlan jele, ám a folyamat üzleti lehetőségeket is rejt magában, így hamarosan Grönlandon is bányák nyílhatnak – írja a CNN. A szigeten különböző ásványok után kutató kaliforniai startup, a Kobold Metals vezérigazgatója, Kurt House szerint akár a világ legnagyobb vagy második legnagyobb cink- és kobaltlelőhelyét is megtalálhatják kutatásaik során.

A 2018-ban alapított startup finanszírozói között megtalálhatjuk Bill Gatest, Jeff Bezost vagy épp Michael Bloomberget,

de a lelőhelyek felkutatását mesterséges intelligencia segítségével ígérő vállalkozás már az Andreessen Horowitztól vagy épp a norvég olajóriás kockázati tőkével foglalkozó részlegétől is jutott befektetéshez. A cég a világ egyik legnagyobb bányavállalatával, a BHP-val is együttműködik a The Wall Street Journal szerint.

Fotó: Odd Andersen / AFP

A grönlandi kutatásokat nem a BHP, hanem a Bluejay Mining partnereként végzik. A londoni és a frankfurti tőzsdén kettős listázással jelen lévő, 2005-ben alapított bányaipari vállalat vezérigazgatója, Bo Moller Stensgaard szerint aggasztó a klímaváltozás hatásait látni Grönlandon, ám annak hatásai egyszerűbbé tették a kutatást és a feltárást a szigeten. A jégmentes időszakok miatt például egyszerűbb a különböző felszerelések hajón történő szállítása is.

A grönlandi Disko-sziget és Nuussuaq félsziget pedig különböző ritkaföldfémeket és más ásványokat rejthet, de

a grönlandi aranylázat tüzelhetik a sziget mélyén található szén-, réz- és aranykészletek is.

Az említettek mellett cink is lehet még a föld mélyén dán és grönlandi geológiai kutatások szerint. Az ásványkincsekben rejlő lehetőségekkel a dán kormány is tisztában van, ám a beruházásokat igyekeznek a fenntarthatóság irányába terelni és felelős módon végezni.

Fotó: Odd Andersen / AFP

A hírek hatására a Bluejay Mining részvényei 20 százalékot ugrottak, míg a Kobold Mining eddig összesen több mint 200 millió dolláros finanszírozást vonzott be, ebből a legnagyobb, több mint 190 millió dolláros részt idén februárban. Persze nem tudni, hogy a két cég együttműködése a grönlandi feltárásokon sikerrel jár-e, ha igen, az sokat segíthet az elektromos járművek akkumulátoraihoz szükséges nyersanyagok ellátásában, és a részt vevő cégek is jóval nagyobbra nőhetnek.

Tekintve, hogy a legfrissebb amerikai szabályozás szerint az elektromos járművek esetében a támogatásért cserébe elvárás, hogy a nyersanyagok nagy része amerikai vagy az országgal szövetséges viszonyban álló helyről származzon, siker esetén a kereslettel szinte biztos, hogy nem lesz gond.