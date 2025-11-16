Merz máris eljutott a bukás közelébe, ami Scholznak évekbe telt – ekkora bajban van a német gazdaság

Csendes, rezignált mosoly futhat át Olaf Scholz idén megbukott német kancellár arcán a a Bloomberg friss jelentését olvasván, amely a következő címet viseli: A németeknek fogytán a türelmük botladozó kancellárjukkal szemben. A németek türelmét Friedrich Merz hét hónapos kancellárság alatt veszítette el, ami körülbelül ugyanannyi idő, mint amennyivel a februárban tartott német választásokat előrehozták Scholz hatalmának megroppanása miatt. Már most felmerül: Merz nem kap annyi időt sem, mint az elődje által a kormánybotnál töltött három és fél év. Az ok: a német gazdaság állapota.

Friedrich Merz kancellár: máris korai bukásáról cikkeznek, pedig a töredékét kormányozta szintén korán távozott elődjének – a gazdaság tántorog Fotó: Krisztian Bocsi

A német gazdasági problémákról olvasva sokan legyintenek, azzal a megjegyzéssel, hogy megirigyelhetjük a nálunk sokkal gazdagabb ország problémáit. Ez legalább három okból is gondolkodási tévút:

A német gazdaság sínylődése egyenesen kihat a közép-európai gazdaságokra, a legerősebb mértékben a csehekre, szlovákokra, magyarokra. Egy-egy ország lakói a kormányzók teljesítményét más országokéhoz is mérik, de leginkább saját korábban elért szintjükhöz és reményeikhez. Egy gazdag ország meggazdagodása évtizedekig tart, tartalékokat halmozva fel, ezeket azonban sokkal gyorsabban le lehet apasztani, ha az életszínvonal látszatra ki is tart – a benne lévők pedig ezt a kívülállóknál felelősebben-érzékenyebben érzékelik. Ez Merz problémája.

De lássuk, miből olvasható ki a baj.

Alig maradt német, aki szerint Merz túlélő

Amikor tavasszal Merz lett Németország kancellárja – miután elsőre elbukta a Bundestag-szavazást – azt ígérte, hogy újraéleszti a haldokló gazdaságot, újjáépíti az ország elhanyagolt infrastruktúráját, és ismét jelentős szereplővé teszi Németországot a globális színtéren.

Nem sikerült ezt teljesítenie, ami nem csak ellenzékét keseríti el, és máris felmerült a lehetőség, hogy Merz kormánya ugyanarra a sorsra jut, mint elődje, Olaf Scholz kabinetje: összeomlik, mielőtt kitöltené mandátumát – értékel a Bloomberg hírügynökség vasárnapi összegzése.

A cikk egy RTL/n-tv felmérést idéz, amely szerint

a németek mindössze 16 százaléka szeretné, hogy a 70 éves Merz ismét jelölt legyen a következő szövetségi választáson,

és kétpárti koalíciója – amelyben pártszövetsége, a CDU-CSU a korábbi kormányvezető szociáldemokratákkal (SPD) fogott össze – a belső konfliktusok és rivalizálások miatt bénult. A német részvények, amelyek Merz hivatalba lépésekor szárnyaltak, a nyár óta stagnálnak.

Vannak emberek a frakciójában, akik megkérdőjelezik mindazt, amit a kancellár mond, és azt kérdezik: hol vannak az eredmények? És a kilátások komorak

– idézik Sudha David-Wilpet, a German Marshall Fund berlini vezető munkatársát. Hogy ez mennyire veszélyes, már előre figyelmeztetett rá Merz kancellárrá választásának elsőkörös fiaskója.