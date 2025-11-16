Magyar cégekhez is megpróbáltak bejutni észak-koreai hackerek

„Sok szervezet ma már nemzetközi szinten toboroz, és a távmunkára épülő felvételi folyamatokban gyakran elmarad az alapos személyazonosság-ellenőrzés. Ez azonban komoly kockázat, hiszen egy rossz döntéssel akár szankcionált egyének is bejuthatnak a vállalat rendszereibe” – figyelmeztet Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője annak kapcsán, hogy észak-koreai hackerek több európai országban, köztük hazánkban is próbálkoznak.

Magyar cégeknél is feltűntek a magukat munkásnak kiadó észak-koreai hackerek / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Sophos CTU (Cyber Threat Unit) kutatója, Sarah Kern szerint a hackerek gyakran MI által generált önéletrajzokat, hamis LinkedIn-profilokat és valósághű mesterséges portréfotókat használnak, hogy „eladják” magukat távmunkásként. A megszerzett jövedelmek egy része az észak-koreai rezsim finanszírozásába, köztük fegyverprogramokba áramlik.

