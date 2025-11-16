Súlyos pénzbírságot kaphatnak az avarégetők

Az avar elégetése még mindig megosztó témának számít az ország lakossága körében. Ezért fontos tisztázni, hogy az avar és kerti hulladék égetése az ország teljes területén tilos. Ráadásul a levélhulladék hasznos funkciót tölthet be a kertben, tápanyaggal láthatja el fákat, és ideális lehet a komposztálóba is. A kerti égetés ezzel szemben komoly légszennyezést okoz, veszélyeztetve a környezetet és az emberek egészségét, ráadásul teljesen értelmetlen. Az értékes szerves anyagból az égetéskor hamu keletkezik, ami csak részben alkalmas tápanyag-utánpótlásra. Míg, ha komposztálunk, teljesen elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik.

2021. január 1-je óta országos szinten tilos az avar és a kerti hulladék égetése

Az avar és kerti hulladék égetése fő szabályként az ország teljes területén tilos. Ha tehát valaki avart tervez égetni a kertjében, akkor tájékozódnia kell a helyileg illetékes önkormányzatnál, hogy az rendelkezik-e avarégetési rendelettel. Ha igen, akkor az abban foglalt szabályok betartásával megteheti – ha nem, akkor avart égetni tilos!

A szabály megsértéséért akár 300 000 Ft-os büntetés járhat!

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései szerint egyetlen zsáknyi avar elégetése is tízszeresére növeli a levegő részecskeszennyezettségét. Kutatások igazolták, hogy a füstben pedig rákkeltő és mérgező vegyületeket is találhatunk. Ráadásul a természetvédelmi oltalom alatt álló sünök is előszeretettel keresnek menedéket a fagyos idő elől a kertekben összegereblyézett vagy felhalmozódott avar- és rőzsehalmok alján.

Az égetés nemcsak környezetkárosító, hanem életveszélyes is, hiszen a száraz aljnövényzet pillanatok alatt lángra kaphat, és gyorsan átterjedhet a környező területekre.

-hívta fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

Avarból élet – így válik a hulladékból erőforrás

Tehát nemcsak a bírság elkerülése miatt érdemes elkerülni az avar égetését. És nem is csak az egészségünkre gyakorolt káros hatásai miatt. Az avar ugyanis érték, a természetes körforgás része. A lehullott falevelek táplálékforrást jelentenek sok rovar számára, később aztán – tavasszal – ezek a rovarok táplálékforrásként szolgálnak a madarak és más állatok számára, hozzájárulva az ökoszisztémák bonyolult kapcsolatrendszerének fenntartásához.

A legmegfelelőbb bánásmód ezért, ha a falevél ott marad, ahová lehullik. A körülményektől függően, tavaszra minden kezelés nélkül eltűnik, táplálék formájában visszajut a talajba, erről a talajélet gondoskodik. Nagy kár hát, ha füstbe megy.

