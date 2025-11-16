Deviza
Digitális állampolgárság
Digitális Állampolgár Alkalmazás

Berobbant a Digitális Állampolgár: milliók intéznek mindent egy gombnyomással

A Digitális Állampolgár már az első évében bebizonyította, hogy a magyarok készek átlépni a papíralapú ügyintézés korszakán – mondta a Világgazdaságnak Both András, a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatója. Az alkalmazást már csaknem 2,5 millióan töltötték le, a felhasználók pedig több mint 28 millió belépést indítottak rajta keresztül az állami rendszerekbe. A digitális aláírás is látványosan terjed: 1,2 millió dokumentum készült így egy év alatt, miközben a tárhelyes üzenetek olvasása már 800 ezer alkalomnál jár. A DÁP funkciói mára közel duplájára bővültek, és a piaci szereplők bekapcsolódásával egyre inkább teljes digitális ökoszisztémává alakul a rendszer.
VG
2025.11.16, 17:30

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás nemrég ünnepelhette az első születésnapját: a 2024 szeptemberében történt élesítés óta már csaknem 2,5 millióan töltötték le – közölte a Világgazdaság érdeklődésére Both András, a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) Zrt. vezérigazgatója, aki a november 17–19-i Future IT-n további részleteket ismertet a Magyarország előtt álló digitális átalakulásról.

DÁP alkalmazás digitális állampolgár
A Digitális Állampolgárság Program elindult az ökoszisztémává válás felé / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Lapunknak kifejtette: az alkalmazás indulásakor elérhető funkciók az elmúlt egy év alatt majdnem megduplázódtak, és továbbra is folyamatosan bővülnek, mára pedig a Digitális Állampolgár weboldal is elérhető – a két felület egymást kiegészítve segíti

  • a tájékozódást
  • és az ügyintézést.

Ezzel, valamint a piaci csatlakozók megérkezésével és a DÁP design system ajánlásai mentén megújult szolgáltatásokkal a Digitális Állampolgárság Program egyértelműen elindult az ökoszisztémává válás felé. 

Egy év alatt huszonnyolcmillió belépés 

A DMÜ vezetője úgy látja, a számok alapján a felhasználók is rájöttek, mennyivel kényelmesebb felhasználónevek és jelszavak megjegyzése helyett az alkalmazás segítségével belépni a webes ügyintézési felületekre, ezt a funkciót kimagaslóan sokan használják: már közel 28 milliószor léptek be a felhasználók az állami felületekre a DÁP-pal. Ráadásul nyár óta ezt már nemcsak állami szervezeteknél, hanem egyre több piaci cégnél is megtehetik, ez alatt a rövid idő alatt is több mint 600 ezerszer használták ezt a funkciót a felhasználók. Both András tájékoztatása szerint nagyon sokan várták azt is, hogy a tárhelyre érkezett üzeneteiket az alkalmazásban is olvashassák:

eddig több mint 800 ezer tárhelyes üzenetet töltöttek le.

De érthető módon a digitális aláírást és a hiteles adattovábbítást is szeretik a felhasználók, már több mint 1,2 millió aláírt dokumentumot generáltak. „A következő időszakban a legfontosabb mérföldkő az lesz, hogy a gépjármű-adásvétel életesemény teljes folyamatát el lehet majd intézni az alkalmazásban, de az offline funkciók bevezetését és az adattárca funkcióinak bővítését is említhetném – például az életkorral vagy élethelyzettel járó jogosultságok és kedvezmények igazolására is használható lesz a DÁP” – jelezte a vezérigazgató.

Európa élvonala a digitalizációs cél

„A hosszú távú víziónk az, hogy Európa élvonalába emeljük Magyarország digitalizációját – ennek a víziónak a Digitális Állampolgárság Program a keretrendszere, a Digitális Magyarország Ügynökségnek és leányvállalatainak pedig az a feladatuk, hogy a Digitális Állampolgárság Programot megvalósítsák. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a DÁP nemcsak egy mobilalkalmazás vagy weboldal, hanem egy teljesen új államigazgatási működésmód, és egy olyan jövőkép, amelyben az állam magától értetődően, egyszerűen és emberien működik” – hangsúlyozta lapunknak Both András.

Hozzátette: a DMÜ azért jött létre, hogy a DÁP szellemiségét átadja az államigazgatásnak, azaz kultúrát és szemléletet formál, nem csak informatikai fejlesztéseket irányít. A DÁP szemlélete nem áll meg a képernyőnél, hanem érvényes az ügyfélszolgálatokra, a backoffice-folyamatokra, a kommunikációra és a személyes interakciókra is. A DMÜ hívja össze az államigazgatás szereplőit állampolgároktól vállalkozásokig, a DMÜ hangolja össze a célokat.

Arra a kérdésre, hogy a magánszemélyek vagy a vállalkozások szintjén van több tennivaló, Both András úgy reagált, hogy „minden fronton van teendőnk”. Ahogy fogalmazott, fontos is, hogy ne csak a „látványos” fejlesztésekben gondolkodjunk, hanem fordítsunk erőforrásokat az olyan, lassabban megtérülő feladatokra, mint az állampolgárok képzésének támogatása és az ezekhez szükséges digitális infrastruktúra fejlesztése – ezekre számos hazai állami fejlesztési program épül.

De Magyarország hálózati infrastruktúrája nemzetközi összevetésben is erős, lefedettségben EU-átlag felett vagyunk minden kategóriában, a kimaradt területek felzárkóztatására pedig épp folyamatban van a Gigabit Magyarország Program pályázata – magyarázta Both András. Ennek az átfogó munkának a részeként valósulnak meg a Digitális Megújulás Operatív Program új kezdeményezései is, ezek között vannak az állampolgárok életét megkönnyítő, és a vállalkozások, egyéb gazdasági szereplők digitalizációját elősegítők projektek egyaránt. 

Az igazolványok, plasztikkártyák kora lejárt a Digitális Állampolgárral

A DMÜ vezérigazgatója rávilágított: azt már több helyen egyértelművé tették, a DÁP célja, hogy a legfontosabb, legtöbb embert érintő ügyek már 2026-ra mobilról is elintézhetők legyenek, valamint hogy EU-s szinten se kelljen már plasztikkártyákat és egyéb igazolványokat fizikai formában magunknál hordani – az uniós célokkal összhangban.

„Azért is teszünk sokat a nemzetközi kapcsolataink fejlesztéséért, hogy a digitalizációban élen járó országok tapasztalatait is felhasználjuk. De hosszú távon a DÁP-pal ennél is tovább megyünk az egyszerűsítésben, a cél, hogy eljussunk az egygombos ügyintézéshez, amelyben a felhasználó csak kiválasztja egy felületen, hogy babaváró kölcsönt igényel, és más dolga nincsen. Nem kell tucatnyi papírt kitölteni, letölteni, feltölteni, hanem a rendszer a háttérben összegyűjt minden ehhez szükséges adatot és dokumentumot, lefuttatja a jogosultságok ellenőrzését, az alapján elbírálja az igényt, és folyósít is. A munkánk egyúttal arról is szól, hogy időben felkészüljünk a jövő technológiájának műszaki, szabályozási kihívásaira” – tette hozzá Both András.

