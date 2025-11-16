Bemutatkozott az a szupergép, amely minden eddigi rekordot meg fog dönteni

Az ausztrál nemzeti légitársaság, a Qantas forradalmasítja a légi közlekedést: éves közgyűlésén, Brisbane-ben bemutatta az azt Airbust, amely ultrahosszú távú járatokat teljesít majd, és 22 órás non-stop repüléssel új fejezetet nyit a repülés történetében – írta meg az Origo. A különleges Airbus repülőgép 2027-től Sydney-t köti majd össze közvetlenül Londonnal és New Yorkkal, és ezzel új világrekordot állít fel a kereskedelmi repülés területén.

Ultrahosszú távú járatokat teljesít majd az Airbus A350-1000ULR / Fotó: Qantas

Az Express ezzel kapcsolatban kiemeli: a franciaországi Toulouse-ban építés alatt álló gép főbb részeit – beleértve a törzset, a szárnyakat és a futóművet – már összeszerelték. A Qantas szerint az új járat áttörést fog hozni a globális légi közlekedésben.

Az A350-1000ULR a Qantas merész Project Sunrise elnevezésű programjának központi elemét képezi majd, amelynek célja, hogy Ausztrália keleti partvidékét összekösse a világ nagyobb városaival átszállás nélkül, és akár négy órával is lerövidítheti az eddigi repülési időtartamokat.

A repülőgép tesztelését 2026-ban kezdik meg. Vanessa Hudson, a Qantas vezérigazgatója a légitársaság nemzetközi stratégiájának kulcsfontosságú pillanataként jellemezte az eredményt.

Különleges megoldásokat tartogat az ultrahosszú távú járat

A repülőgép rekord hatótávolságát egy plusz 20.000 literes hátsó üzemanyagtartály és a legmodernebb fedélzeti rendszerek teszik lehetővé, amelyek maximális tartósságot, kényelmet és biztonságot garantálnak.

Az ilyen hosszú utazások fizikai megterhelésének kezelése érdekében a Qantas szorosan együttműködött David Caon ausztrál dizájnerrel és a Sydney-i Egyetem Charles Perkins Központjának oktatóival. Az alvásszakértőket is magában foglaló csapat a fedélzeten az egyes napszakoknak megfelelően változó világítási megoldásokat dolgozott ki, valamint az étkezéseket is speciális módon fogják ütemezni, hogy minimalizálják a jetlaget.

A hagyományos, több mint 300 utas befogadására alkalmas A350-1000-es repülőgéppel ellentétben, a Qantas modellje mindössze 238 utast szállít, nagyobb személyes teret kínálva az utasoknak. Egy külön zónát is kialakítanak a prémium turistaosztály és a turistaosztály között, ahol nyújtókarok és edzőképernyők lesznek, de könnyű frissítőket is lehet majd fogyasztani.