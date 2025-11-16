Deviza
Labubu vetélytársakat kap: a Hasbro és a Mattel is beszáll a játékháborúba

Az elmúlt hónapok, főleg a nyári időszak egyértelműen a Labubu-babákról szólt a játékiparban. A bájosan bizarr szörnyecskék azonban hamarosan új riválisokat kapnak, jön a karácsonyi szezon, és a nagy nyugati játékgyártók-forgalmazók sem akarnak lemaradni: különleges termékekkel készül többek közt a Mattel és a Hasbro is, különböző ikonikus játékfigurákat, így Barbie-babákat vagy Furbyket tartalmazó zsákbamacska-csomagokat dobnak piacra az ünnepekre. Az úgynevezett blind boxoktól azt remélik, hasonló vásárlási lázat okoznak majd, mint a Labubuk, és háttérbe szorítják majd a kínai gyártmányú kis szörnyetegeket.
VG
2025.11.16, 20:20

Bár mostanra úgy tűnik, némileg csillapodni látszik a Labubu-láz, a játékgyártók mindenesetre igyekeznek addig ütni a vasat, amíg forró, pláne, hogy jön a karácsonyi szezon, így újabb ötlettel álltak elő: az új őrületet az úgynevezett blind boxok hozhatják el, ezek afféle zsákbamacskaként működő dobozok, amelyben a Labubukhoz hasonóan előre nem tudhatjuk, hogy konkrétan milyen figura lesz, és épp ez adja valahol az izgalmát is az egésznek.

LABUBU in Shenzhen
A Labubuk voltak a nyár slágerei, de hamarosan új őrület jöhet a játékpiacon/Fotó: IMAGO/Nexpher Images via Reuters

Olyan játékgyártó óriáscégek szálltak be a buliba, mint a Hasbro a kedves kis szörnyecskéivel, a Furbykkel, vagy a Mattel mindenki kedvencével, az ikonikus Barbie-babákkal, de árulnak például, Disney-figurákat tartalmazó zsákbamacska csomagokat is.

Ezekből jellemzően egész szériákat hoznak ki, hogy gyűjtögethessük őket egészen addig, míg a számunkra legkedvesebb figurát ki nem húzzuk.

Míg a Labubuk egyes típusai pillanatokat alatt elfogytak, hogy aztán a másodlagos piacokon, az ebayen és hasonló online piactereken horribilis összegekért cseréljenek gazdát később, a blind boxok egyik nagy vonzereje épp az lehet, hogy egészen olcsón megvásárolhatóak, 5-10 dollár körüli összegért, már vehetünk egy csomagot, ami nagyjából 1500-3000 forintnak felel meg.

Hogy mit várnak a játékipari szakemberek a karácsonyi szezontól, és az áruk mellett még miért a blind boxok lehetnek az ünnepi időszak slágerajándékai, arról ide kattintva olvashat többet az Origo oldalán.

