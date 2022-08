Tüskét tolt a Nyugat oldalába az orosz-török közeledés

Növekvő aggodalommal szemlélik a Nyugat Moszkva és Isztambul közeledését. Még olyan is volt a Financial Times megkérdezte politikusok közt, aki szerint Törökország akár az oroszok sorsára is juthat, és otthagyják a nyugati cégek.

1 órája | Szerző: Pető Sándor

Nem kevesebb, mint hat nyugati hivatalnok mondta azt a Financial Timesnak az orosz és a török elnök pénteki négyórás szocsii személyes egyeztetését követően, hogy aggódnak a két ország közeledése miatt. A riasztócsengőt az szólaltatta meg, hogy a nyugati büntetőintézkedések szorongatta Oroszország és a fekete-tengeri szorosokat ellenőrző, hatalmas katonai potenciállal rendelkező Törökország szorosabbra vonná együttműködését az energiaszektorban és a kereskedelemben. Ez pont ellene megy annak, amit a nyugatiak szeretnének elérni a szankciókkal: Oroszország gazdasági értelemben vett térdre kényszerítését. Törökország annak a NATO-nak az oszlopos tagja, amelynek erői farkasszemet néznek a tagjai határainak közelében az Ukrajna ellen harcoló orosz haddsereggel, miközben fegyverekkel és pénzzel segítik Kijevet. Fotó: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency via AFP Az Európai Unió egy meg nem nevezett hivatalnoka úgy fogalmazott a brit lapnak, hogy egyre és egyre szorosabb figyelemmel követik a török-orosz együttműködést, amelynek során Törökország növekvő mértékben Moszkva kereskedelmi platformjává válik. Egy másik, szintén név nélkül idézett nyugati tisztviselő egyenesen fenyegetéssel élt: azt mondta, hogy ha Recep Tayyip Erdogan elnök valóban megteszi, amit pénteken ígért, a nyugati országok akár felszólíthatják vállalataikat és bankjaikat, hogy hagyják el Törökországot, ahogy azt Oroszországgal is tették, óriási gazdasági károkat okozva a NATO-szövetségesnek. Ráadásul Erdogan, még Szocsiból hazafelé utazóban, még rá is tett az ígéretekre. Átvette és alkalmazza az orosz Mir fizetési rendszert öt török bank - közölte. Ez Törökország esetében semmivé teszi azt a nyugati büntetőintézkedést, amellyel letiltották az oroszokat a nyugati fizetési rendszerekről, és ezzel tulajdonképpen lemondtak az orosz turistákról - akikre a törökök azonban számítanak. Alarm mounts in western capitals over #Turkey’s deepening ties with #Russia #Putin #Erdogan #Ukraine https://t.co/OiJt0dhud7 — Arnaud Vaulerin (@ArnaudVaulerin) August 7, 2022 Hab a tortán azt követően, hogy a múlt héten a török hatóságok közölték: Moszkva húszmilliárd dollárt küldött egy törökországi leányvállalatának (amitől menten meg is ugrott a török devizatartalék). A pénzből a világ egyik legnagyobb atomerőmű-építését fedezik, Törökországban. Más nyugati hivatalnokok elvetették a nyugati cégek kivonásának ötletét. Léteznek jelentős gazdasági érdekek, amelyek valószínűleg keményen szembeszállnának az ilyen negatív cselekvéssel - mondta egyikük a brit lapnak. De még ő is hozzátette, hogy ha folytatódik a közeledés, Isztambul büntetésre számíthat. Egyes államok például a kereskedelemfinanszírozás visszafogását kezdeményezhetnék, vagy megkérhetnék a nagy pénzügyi vállalatokat, hogy csökkentsék a finanszírozást a török cégeknek - tette hozzá. Turkey Agrees To Pay For Russian Gas With Rubles https://t.co/fsWjAcYuss — zerohedge (@zerohedge) August 7, 2022

