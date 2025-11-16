A Revolut-kártyák birtokosai számára lett veszélyes a Black Friday, ettől az újfajta csalástól óvjuk magunkat
A Revolut jelentős növekedést tapasztal a telefonhívásokon (spoofing) keresztül történő csalási kísérletek számában, amelyek során a támadók azt állítják, hogy a pénzügyi platform, egy bank vagy egy közintézmény képviselői – figyelmeztet a román Nemzeti Kibervédelmi Igazgatóság (NKVI). A pénzünk bánhatja. A Revolut kártyáit Magyarországon is több mint kétmillióan használják.
Az NKVI szakértői az Agerpres jelentése szerint – az Adevarul idézi – arról tájékoztattak, hogy a csalók indította hívások célja
rávenni az áldozatokat fiktív tranzakciók megerősítésére, pénz átutalására egy »biztonságos számlára«, vagy érzékeny adatok – például PIN-kódok, hitelesítési kódok vagy személyes információk – megadására. A csalók olyan telefonszámokat használnak, amelyek legitimnek tűnnek, néha román előhívóval, és sürgető vagy tekintélyt parancsoló hangnemet vesznek fel, hogy nyomást gyakoroljanak a felhasználókra. Egyes hívók még a Revolut ügyfélszolgálatának munkatársaként is bemutatkoznak.
Revolut: nagyon egyértelmű az üzenet, érdemes az eszünkbe vésni
A Revolut képviselői ebben a vonakozásban nagyon egyértelmű üzenetet küldenek:
Csak a biztonságos alkalmazáson keresztül hívunk fel.
A platform kijelenti, hogy soha nem veszi fel a kapcsolatot a felhasználókkal közvetlen telefonhívással, hacsak nem az alkalmazás csevegésében történt előzetes egyeztetés – írta a román lap.
Bármilyen hívást, amely »a semmiből« érkezik – függetlenül a megjelenő számtól vagy a magyarázattól – csalási kísérletnek kell tekinteni
– hangsúlyozza a vállalat.
A Revolut soha nem kéri telefonhívásban, hogy pénzt küldjünk „biztonságos számlára”, fizessünk bármit, hagyjuk figyelmen kívül az alkalmazás figyelmeztetéseit, vagy adjuk meg a PIN-kódunkat, egyszeri jelszavainkat, személyes adatainkat.
Revolut-kártya vagy más, ezek a csalás jelei
A DNSC szakértői szerint a spoofing típusú csalások egyértelmű jelei a következők:
• a hívás közvetlenül a telefonra érkezik, nem a Revolut alkalmazáson keresztül;
• kéretlen és váratlan;
• a hívó nem beszél folyékonyan románul, vagy sürgető hangnemet használ;
• olyan tranzakcióra hivatkozik, amelyről te nem tudsz;
• pénzküldésre, adatszolgáltatásra vagy gyanús alkalmazás telepítésére próbál rávenni.
A javaslat: gyanús hívás esetén azonnal bontsuk a vonalat, ellenőrizzük az alkalmazásban (a csevegésben), hogy a Revolut próbálta-e felvenni a kapcsolatot, jelentsük az incidenst az alkalmazáson belül és a hatóságoknál, továbbá ne küldjünk pénzt, és ne adjunk meg semmilyen személyes adatot.
A hivatalos statisztikák szerint 2024-ben a Revolut automatizált rendszerei és csalásmegelőző csapata több mint 600 millió font (260 milliárd forint) értékű csaló tranzakciót tudtak megakadályozni.
A Revolut megvetette a lábát Magyarországon, mindent átrendezhet a bankszámlaszám, de vannak még kérdések
Egy látszólag hétköznapi bejegyzés az MNB honlapján olyan lavinát indíthat el, amely hónapokra átírja a magyar digitális pénzügyek valóságát. A Revolut most először lép be teljes jogú szereplőként a hazai bankrendszer színpadára, és ezzel új korszak kezdődhet a felhasználók számára. A változás egyszerre ígér kényelmet és hordoz kockázatokat, miközben sokan még azt sem tudják pontosan, mi következik. Egy biztos: ami most történik, annak minden magyar pénztárcára hatása lehet.