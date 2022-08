Egy esetleges háború a világ legfejlettebb csipgyárát is működésképtelenné tenné – figyelmeztet a TSMC elnöke, Mark Liu. Úgy véli, hogy az invázión mindenki csak veszítene, ugyanis az nemcsak Kínában, Tajvanon, hanem a nyugati országokban is gazdasági zavarokat okozna. Hangsúlyozta, hogy ha Kína megszállja a szigetet, akkor a TSMC azért sem tud működni, mert az üzem a globális ellátási láncokra támaszkodik.

Fotó: Imaginechina via AFP

Katonai erővel képtelenség irányítani egy ilyen kifinomult technológiára épülő üzemet. A TSMC-nek folyamatosan szüksége van a beszállítóira, a termelést nagyban befolyásolja az alapanyag-ellátás, elengedhetetlenek a mérnöki pontosságú szoftverek, a diagnosztikai rendszerek és a vegyi anyagok, nem beszélve a folyamatos kommunikációról Európával, Japánnal vagy éppen az Egyesült Államokkal– fogalmazott a vezető.

Könnyű belátni, hogy a TSMC termelésének bezuhanása esetén azonnal erősödne a sok esetben csupán enyhülő csiphiány, ugyanis a tajvani üzem adja a globális félvezetőöntödei piac felét, és a cég az Apple-nek, illetve a Qualcommnak is beszállítója. A mostani vészjósló kijelentéseknek Nancy Pelosi amerikai képviselőházi elnök tajvani látogatása miatt éleződő Kína–Tajvan feszültség adhat táptalajt.



Amerika is lép



A bizonytalanságokat az Egyesült Államok is enyhíteni akarja, és a csipgyártás jelentette üzletről sem akar lemaradni a technikai recesszióba süllyedt gazdaságával. A múlt héten elfogadták a Chips and Science Actet, egy olyan jogszabályt, amellyel több milliárd dollárt különítettek el arra a célra, hogy csipgyárakat építsenek. A törvény mellett érvelők szerint nemzetbiztonsági szempontból is fontos, hogy a modern csipek előállítása az Egyesült Államokban legyen, főként akkor, ha Kína megnehezíti a tajvani csipipar helyzetét. Bár a törvény célja alapvetően az Intelhez hasonló amerikai vállalatok támogatása, a TSMC egy 12 milliárd dolláros beruházás keretében Arizonában épít üzemet, ami központi támogatásból is kaphat forrásokat.

Ukrán szál

Liu az esetleges tajvani konfliktust összehasonlította Ukrajna inváziójával. Úgy véli ugyanis, hogy bár a két ellentét nagyban különbözik, a kívülálló országokra nézve a gazdasági hatásuk hasonló. Egyúttal a háború elkerülésére biztatta a politikusokat, mint mondta: az ukrán konfliktus egyik félnek sem jó, csak vesztes forgatókönyvek vannak.



Liu szerint Kína is megsínylene egy háborút Tajvannal, ugyanis a TSMC-nek több kínai ügyfele is van, ezek a nagyvállalatok pedig képtelenek nélkülözni a társaság termékeit, szükségük van a TSMC-re.



„Hogyan lehet elkerülni a háborút? Hogyan lehet biztosítani a további világgazdasági növekedést és a tisztességes versenyt?” – ezekkel a kérdésekkel zárta a CNBC-nek adott interjúját Mark Liu.