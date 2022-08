A finompékáruk egyik hazájában, Franciaországban az alapanyagok – vaj, tojás, cukor stb. – átárazódása már régen elkezdődött, a cégek vezetőinek most az energiaszámlák okoznak inkább fejtörést. A másik oldalról nézve a nehéz gazdasági helyzet könnyen elvezethet a fogyasztás, a vásárlóerő csökkenéséhez is. Beszédes adat, hogy az Egyesült Királyságban a Bank of England 13 százalék fölé gyorsuló idei inflációra számít, s arra, hogy a brit háztartások harmada jövedelmének több mint egytizedét költi majd energiára, ami a megugró élelmiszer-kiadásait is figyelembe véve jelentős fogyasztáscsökkenéshez vezethet.



Sajnos dominóeffektus jellemzi a piacot. Az energiaár-robbanás miatt kiskereskedelmi árainkat is emelnünk kell, ami könnyen visszavetheti a fogyasztást az általánosan nehezebb gazdasági helyzetben – mondta Ryan Peters, a Brioche Pasquier UK Ltd. ügyvezető igazgatója.

Fotó: Shutterstock



Az élelmiszerárak rekorddöntési sorozata Oroszország Ukrajna ellen februárban indított háborújával kezdődött, akkor elsősorban a búza és a növényi olajok hiányától lehetett tartani. Mára már az egekbe szökő energiaárak jelentik a fő veszélyt a fogyasztók számára, ugyanis most az élelmiszeriparban is a szokásos gáz- és áramtarifák többszörösét fizetik ki. Emellett egyre többet lehet olvasni a közelgő, az átlagosnál hidegebb télről is. A hosszú távú időjárás-előrejelzés igen bizonytalan, de annyi bizonyos, hogy a közeljövőben sem várható kedvező fordulat, még enyhe tél esetén is rendesen fűteni kell Európában, illetve többet kell égetni a villanyt, tehát a gáz- és áramfogyasztás is jelentősen megugrik.



Sokan még csak az alapanyagárak emelkedése miatt panaszkodnak. A legrosszabb viszont még hátravan, az idei télen a feldolgozási költségek tovább fognak emelkedni– mondta Kona Haque, az ED&F Man árukereskedő kutatási vezetője.





Fotó: Shutterstock



A Südzuckernél, Európa legnagyobb cukorgyártójánál az év elején még optimisták voltak, és bíztak benne, hogy a nyersanyag-, energia- és csomagolási költségek emelkedését ellensúlyozza majd a megnövekedett forgalom. Mára kiderült, hogy jóslatuk igen gyenge lábakon áll. Az Allied Bakeries, a Kingsmill és az Allinson’s péküzemek júniusban már kedvezőtlenebb képet festettek. Azt jelezték ugyanis, hogy a magasabb költségek miatt zsugorodott az árrésük, még annak ellenére is, hogy az értékesített mennyiség kedvezően alakult.

Az étolajgyártók már csökkentették a termelést Európában és az Egyesült Királyságban, és a termelés egy részét alacsonyabb energiaárakat kínáló régiókba helyezik át. A Fediol étolajgyártó csoport szerint az olajos magvak feldolgozása júniusban 3,2 százalékkal esett vissza a régióban, ezzel 2019 óta a legalacsonyabb szintre esett.

Közbelépnek a kormányok

A politikai vezetés is reagált a helyzetre, a napokban egy 110 millió eurós mentőcsomagot hagytak jóvá Brüsszelben a mezőgazdasági szektor azon vállalatainak a támogatására, amelyek különösen megszenvedték az energia-, műtrágya- és egyéb árak növekedését. A mezőgazdaságot súlyosan érintették az Oroszország ellen hozott uniós szankciók, továbbra is együtt kell működnünk a tagállamokkal azért, hogy a nemzeti támogatások időben megérkezzenek és hatékonyan felhasználhatók legyenek– mondta Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenyjogért felelős biztosa.