Augusztus 11-én elhunyt Mori Hanae japán divattervező, aki annak idején a második világháború romjai közül került elő, és egy 500 millió dolláros divatházat épített, amely ötvözte a keleti és nyugati stílusokat, és a háború utáni Japán felemelkedését jelképezi. A világhírű divattervező tokiói otthonában 96 évesen halt meg – közölte a The New York Times. Az irodája csütörtökön megerősítette a halálhírt, részeltek közlése nélkül azt írták, hogy két nappal a halála előtt megbetegedett. Mori Hanae egy sebész lánya, a pályát egy tokió varrodában kezdte, ahol az amerikai katonák feleségeit látták el.

A pillangóterveiről híres Mori Simane prefektúrában született, egyetemre, majd tervezőiskolába járt, és 1951-ben megnyitotta saját stúdióját Tokió részben még mindig romos központjában.

A filmrendezőknek végzett tervezői munka segítette stílusának csiszolásában, de a fordulópont 1961-ben következett be, amikor Párizsba utazott, hogy kutatásokat végezzen Coco Chanel tervezőről, majd New Yorkba látogatott. „Erősen tudatában voltam a gyökereimnek mint japán ember” – mondta Mori a Rakuten FashionWeek Tokyo weboldalnak adott interjúban. 1965-ben mutatta be első kollekcióját New Yorkban, amely a keleti és nyugati témák keveredésével keltett feltűnést.

A következő évtizedben európai bemutatók következtek, majd divatházat nyitott Párizsban, és ő lett az első ázsiai nő, akit felvettek egy francia haute couture szövetségbe.

Témámnak a pillangót választottam, amely a japán nőt szimbolizálja, aki szárnyait széttárja a világban

– mondta az említett interjúban.

2004-es visszavonulása előtt olyan jelentős megbízásai voltak, mint Maszako császárnő ruhájának megtervezése, amelyet 1993-ban Naruhito trónörökössel tartott esküvőjén viselt. Egyenruhát tervezett a Japan Airlines légiutas-kísérőinek, valamint az 1992-es barcelonai nyári játékokon és az 1994-es lillehammeri téli játékokon részt vevő japán olimpiai csapatok is.

Több évtizedes küzdelem után 1977-ben vették fel a Chambre Syndicale de la Haute Couture-ba. Ő volt az első ázsiai nő, aki csatlakozott a Christian Dior, Chanel, Givenchy, Armani, Versace, Valentino és a Karl Lagerfeld nevekhez a párizsi bemutatókon.