Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Belügyminisztérium azt a rendelettervezetet, amelynek értelmében a fegyveres szervek a munkájuk elismeréseképpen 2026-ban ismét megkaphatják a fegyverpénzt. A tervezetet november 12-ig bárki véleményezheti, maga a rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba – írja a Magyar Nemzet.

Jövőre is lesz fegyverpénz, a jogosultak az alapösszeg többszörösét kapják meg egyben / Fotó: Vasvári Tamás

A szolgálati juttatás a hivatásos szolgálatot ellátó személyeknek a Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájuk elismerését célozza – áll a kormányrendelet összefoglalójában.

Az érintett dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg jövőre.

A juttatás kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege.

A juttatásra jogosultak lesznek

a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is),

a rendőrség,

a Terrorelhárítási Központ,

a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

a büntetés-végrehajtási szervezet,

a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet,

az Országgyűlési Őrség,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, továbbá az Információs Hivatal esküt letett, rendfokozatot viselő tagjai.