Jövőre is lesz fegyverpénz, a jogosultak az alapösszeg többszörösét kapják meg egyben
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Belügyminisztérium azt a rendelettervezetet, amelynek értelmében a fegyveres szervek a munkájuk elismeréseképpen 2026-ban ismét megkaphatják a fegyverpénzt. A tervezetet november 12-ig bárki véleményezheti, maga a rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba – írja a Magyar Nemzet.
A szolgálati juttatás a hivatásos szolgálatot ellátó személyeknek a Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájuk elismerését célozza – áll a kormányrendelet összefoglalójában.
Az érintett dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg jövőre.
A juttatás kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege.
A juttatásra jogosultak lesznek
- a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is),
- a rendőrség,
- a Terrorelhárítási Központ,
- a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
- az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
- a büntetés-végrehajtási szervezet,
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet,
- az Országgyűlési Őrség,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, továbbá az Információs Hivatal esküt letett, rendfokozatot viselő tagjai.
Kiterjesztik a fegyverpénzt – a rendőrtisztjelöltek és határvadászok is jól járnak
A korábban csak hivatásos és szerződéses állományban dolgozó honvédeknek járó fegyverpénz kedvezményezetti körét kiterjesztette a kormány. Gulyás Gergely a kormányinfón elárulta, hogy a fegyverpénz innentől a rendőrtisztjelölteknek és határvadászoknak is jár.