Csak a francia-orosz után érkezhet az amerikai üzemanyag Paksra

A nukleáris üzemanyag amerikai szállításának terve, éppen a nukleáris kapacitások említett növelése miatt érintheti az új paksi blokkokat is.

„A nukleáris üzemanyag (...) szükség esetén több forrásból is beszerezhető.

Ez jóval nagyobb biztonságot kínál, mint akár a villamos energia, akár a földgáz importja" – olvasható a Paks II. Atomerőmű honlapján. Vagyis nyitott az út számos beszállító előtt, de itt is van egy nagyon komoly kötöttség. A beruházásról aláírt, 2014-es magyar-orosz kormányközi megállapodás, valamint az orosz tervezővel és kivitelezővel a kulcsrakész átadásról aláírt, úgynevezett EPC-szerződés is rögzíti, hogy a két új blokkot a működésük első tíz évében orosz üzemanyaggal kell ellátni. Ezt még akkor sem lehet figyelmen kívül hagyni, ha tudjuk, hogy az üzemanyagot ténylegesen még nem rendelték meg. Egy atomerőművet ugyanis nem is lehet attól a technológiától eltérő üzemanyaggal beüzemelni, amilyenre tervezték. Később már lehet próbálkozni mással. Tehát Paks II. esetében – 2032-es átadást feltételezve – tehát leghamarabb 2042 után lehet más, jelen esetben amerikai üzemanyagra váltani.

Mi lesz a kiégett üzemanyaggal?

Szijjártó Péter előzetesen arról is nyilatkozott, hogy „ fontos, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tároljuk, hogy azok ne lehessenek ártalmasak a környezetre, az egészségre. Itt az elérhető legmodernebb amerikai technológiát vesszük meg, így lehetővé válik, hogy a Paksi Atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni” – idézte a közlemény Szijjártó Pétert.

Ezzel kapcsolatban azonban le kell szögezni, hogy miközben minden, az alkalmazottnál fejlettebb technológia bevetése jól jön,

Pakson jelenleg is biztonságos feltételek mellett tárolják a kiégett fűtőelemeket.

Ezt a helyi szakembereken felül az Országos Atomenergia Hivatal és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is rendszeresen ellenőrzi. A miniszter által említett, elérhető legmodernebb tárolási amerikai technológia mibenlétéről nem szól a bejelentés. Ha azonban a kiégett üzemanyag elszállításáról, üzemanyagként történő újrahasznosításáról, vagyis az üzemanyagciklus zárásáról lenne szó, annál nincs vonzóbb megoldás. Az üzemanyag ciklus zárásaval ugyanis a folyamat végén a jelenleginél sokkal kisebb menyiségű és radioaktvitású nukleáris hulladék végső tárolását kell megoldani.

Ha ez van a Westinghouse tarsolyában, az nagyon jó hír.

Csakhogy a mesterséges intelligencia által kidobott választ szerint a társaság bár halad az ilyen fejlesztésekkel, a piacon még nem jelent meg velük. Újrahasznosított üzemanyagával három reaktortípus kompatibilis: a saját fejlesztésű eVinci mikroreaktor, az AP1000-es reaktor, és az ólomhűtési gyorsneutronos reaktor. A honlapján sincs utalás az üzemanyagciklus piacképes zárására. Egyelőre csak a paksi üzemanyag jelenlegi gyártója, az orosz TVEL jelezte, hogy kész elszállítani az orosz tervezésű atomerőművek kiégett üzemanyagát, majd újból használható termék formájábal visszajuttatni az atomerőműbe.