Visszatértek a kalózok az LNG-piac számára legrosszabb időben: az unió hadihajót küld a térségbe

A cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítási költségeinek kilövése után újabb fenyegetéssel néz szembe a szektor, amit jelez az is, hogy pénteken egy LNG-tankernek menekülnie kellett egy, a hajó rakományára pályázó motorcsónak elől Szomália partjainál.

Olajtankerek és LNG-szállító hajók is a szomáliai kalózok célpontjában / Fotó: Jevgenyij Haritonov / Shutterstock

Visszatértek a szomáliai kalózok

Az afrikai ország partjainál újjászületőben lévő kalóztevékenység rosszkor érkezik a szektor számára, miután az amerikai exportkapacitás bővülése és a fokozódó, hosszabb ideig tartó ázsiai szállítások és a szűkös tankerkapacitás miatt kilőttek szállítási árak. A pénteki támadás ahhoz a helyhez közel történt, ahol

egy nappal korábban egy olajszármazékokat szállító máltai tankert ért támadás, felújítva a hajózás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.

Pénteken egy Katarból Lengyelországba a Jóreménység fokának megkerülésével tartó tankert közelítettek meg a kalózok, ám a hajó gyorsabbnak bizonyult a támadóknál – írja a Reuters.

A kalóztámadások eredményeképp az Európai Unió haditengerészete egy hadihajót is küldött a térségbe, amely várhatóan pénteken érkezik meg. Az Ádeni-öböl és az Indiai-óceán térségében aktív kalózok tevékenységét koordinált nemzetközi fellépés szorította vissza az elmúlt években, ám az utóbbi időben a jemeni húszik veszélyeztetik az óceánjárók biztonságát az Ádeni-öbölben és a Vörös-tengeren, akik Izrael Gázában folytatott hadműveletei ellen tiltakoztak a támadásokkal.

Bár a húszik beleegyeztek a tűzszünetbe az Egyesült Államokat érintő hajókkal kapcsolatban, számos tengeri szállítással foglalkozó társaság továbbra sem hajózik a Vörös-tengeren, helyette Afrika megkerülését választja. Ez azonban újfent lehetőséget teremtett a szomáliai kalózok számára.