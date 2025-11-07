Deviza
Eldőlt: eddig nem látott összeg megy családtámogatásokra – 5000 milliárdos nagyságrendről beszélnek

A kormány 2010 óta folytatott családbarát politikáját a bölcsődeépítések, az adókedvezmények és az otthonteremtési programok viszik tovább. Koncz Zsófia szerint minden eddiginél nagyobb összeget, 4802 milliárd forintot szán a kormány jövőre a családtámogatásra, ami a GDP öt százalékának felel meg.
VG/MTI
2025.11.07, 15:40

A 2026-os költségvetésben rekordösszeg, 4802 milliárd forint jut a családtámogatásokra – mondta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a baranyai Hidason, egy új bölcsőde átadásán. A politikus szerint ez a GDP 5 százalékát teszi ki, ami történelmi csúcsnak számít a magyar családtámogatási rendszerben.

Mother with baby anya család kedvezmény adó családtámogatás
Koncz Zsófia szerint minden eddiginél nagyobb összeget, 4802 milliárd forintot szán a kormány jövőre a családtámogatásra, ami a GDP öt százalékának felel meg / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Koncz felidézte: a 2010 utáni „családbarát fordulat” óta harmincféle intézkedést vezettek be három fő céllal, ezek: a családok anyagi megerősítése, az otthonteremtés és a kisgyermekes szülők munkába állásának támogatása. 

A családi adókedvezmény 2011-es visszavezetése óta több millió háztartás járt jobban, és a kormány továbbra is a családokat tekinti a gazdasági növekedés motorjának.

Az államtitkár külön kiemelte a bölcsődei férőhelyek bővítését, amelyet az utóbbi másfél évtized egyik leglátványosabb eredményének nevezett. Míg 2010 előtt mindössze 326 bölcsőde működött az ország 3155 településén, ma már 1250 helységben van ilyen intézmény – vagyis több mint 900 új bölcsőde épült az elmúlt években.

 

Tovább bővülnek a családtámogatási rendszerek

A kormányzati cél, hogy minden dolgozni kívánó szülő számára elérhető legyen a gyermekek nappali ellátása, és ezzel a kisgyermekes anyák is könnyebben tudjanak visszatérni a munka világába. Koncz szerint ez a gazdaság szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen a munkaerőpiac stabilitását és a demográfiai trendek javulását egyszerre szolgálja.

A jövő évi családpolitikai kiadások így nemcsak a korábbi programokat erősítik meg, hanem új lehetőségeket is teremtenek a fiatal családoknak. Az államtitkár szerint a cél változatlan: Magyarország legyen Európa egyik leginkább családbarát országa.

Hankó Balázs: a következő négy évben négyezermilliárd forint adókedvezmény marad a családoknál

Az elkövetkezendő négy évben négyezermilliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton Szerencsen.

 

 

