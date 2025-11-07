Csattanós választ adott a Tiszának Varga Mihály, a forint meg is hálálta
Politikai vita középpontjába került a forint árfolyama a napokban, az ügyben a jelenleg Washingtonban tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. Közben a héten a forint sorban dönti az újabb és újabb másfél éves csúcsokat az euró ellenében, pénteken ez ismét megtörtént, miközben – a politikai felhangokat figyelmen kívül hagyva – megszólalt az árfolyam befolyásolására leginkább képes Magyar Nemzeti Bank is. Tekinthetnénk ezt a vita csúcspontjának is, de a forint csúcshetének ezzel még nincsen vége: a hazai piaczárás után Orbán Viktor, Donald Trump amerikai elnök és környezetük megbeszéléseinek még bőven lehet az árfolyamot akár hosszú távra is befolyásolni képes hatása.
Mielőtt rátérnénk Varga Mihály MNB-elnök pénteki szakmai kommentárjaira, a politikaivá szélesedett vita háttere: a bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben – így kommentálta kedden Orbán Viktor azokat a véleményeket, miszerint a piacok a Tisza Párt választási győzelmének örülnének.
A vita gyökerére visszatekintve: a nyár derekán jelentek meg és a választások felé közeledve egyre gyakrabban emlegetik az ellenzéki párt holdudvarában azokat a banki elemzői véleményeket, hogy a Tisza választási győzelme a közelmúltbeli lengyel mintára a forint erősödését eredményezheti. A héten Kármán András, a Tisza szakértője nyíltan is beszállt ebbe a vitába a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban, a forint erősödését ígérve.
A forint azonban amúgy is erősödik idén, sőt a világ egyik legjobban teljesítő devizája. A Világgazdaság elemzésben mutatta meg a fő okokat, illetve az érveket, amelyek alapján a gazdaságpolitikai tekintetben sötét lónak tekinthető Tisza reményei a magyar pénzügyi piaci árfolyamok számára erőteljes rizikót jelentenek bónusz helyett.
Ezt követően elemzésünkkel egybevágóan nevezte meg a forinterősödést hajtó tényezőket a Bloomberg. A feltörekvő piacok körében a kelet-európai devizák mutatták az egyik legnagyobb erősödést idén, alapvetően azért, mert a régióban a kamatok még hosszabb ideig maradnak magas szinten – írták az elemzésben, amelyből teljes egészéből hiányzott a Tisza Párt mint faktor.
A forint árfolyama: Varga Mihály megerősítette, hogy fontos, hogyan és miért
Nem említette pénteki varsói beszédében Varga Mihály sem, hanem, mint a piaci megfigyelők domináns része, maradt szakmai terepen. A 7. Magyar–Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban a jegybankelnök, az Orbán-kormány volt pénzügyminisztere elmondta – számol be az MNB közleménye –, hogy
az alacsony és kiszámítható infláció a gazdaság egészséges működésének alapja, hiszen csak az árstabilitás megőrzése mellett tudnak a vállalatok és a családok biztonsággal tervezni. A magas infláció ezzel szemben gyengíti a bizalmat, csökkenti a reáljövedelmeket, és visszaveti a gazdasági növekedést. Az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség.
Amit ezután mondott
- a következetes monetáris politikáról,
- amely az elmúlt hónapokban hozzájárult az infláció csökkentéséhez
- és a pénzügyi piacok stabilitásához,
arról annyi előzetes megjegyzés, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatai szerint az inflációs céljára koncentráló MNB döntéshozói ritkán beszéltek a forint árfolyamáról, nehogy a piacokon félreértsék, és zűrzavart okozzon, hogy felmerül a „kettős cél” létezése.
A konferencián Varga Mihály most felhívta a figyelmet arra is – emeli ki a közlemény –, hogy
a forint stabilitása fontos szerepet játszik az infláció csökkenésének folyamatában. A stabil árfolyam segíti az infláció mérséklődését és az inflációs várakozások horgonyzását is.
Ebben a megfogalmazásban (stabil árfolyamról beszélt, és nem a forint további erősödésének elvárásáról) és háttérrel a jegybankelnöki kommentárt nem okoz zűrzavart: az elmúlt hónapokban a magyar jegybank már tisztázta, hogy a forintárfolyamra az inflációra gyakorolt hatásán keresztül tekint.
Ezt az elkötelezettséget pedig a piacok díjazták – egyéb, a forintot segítő magyar és régiós tényezők mellett, ld. elemzéseinket –, és ez volt a forintárfolyam világverő teljesítménye mögötti okok gerince. A forint a politikai vita csúcsán Vargától kapott újabb megerősítést is díjazta: a 385,1-et közelítette az euróval szembeni árfolyama, először 2024 májusa óta. Ha netán a 383,5-es szintek környékére is elröpítené a mostani hullám, az már csaknem kétéves csúcsot jelentene.