Felújítandó sírkőhöz sírhely – elképesztő temetői árukapcsolást látni Párizsban

A párizsi Pére Lachaise temető ikonikus temetkezési helyszín, az európai történelem, kultúra, valamint a modern popkultúra számos ismert hírességének végső nyughelye. Ott nyugszik például Jim Morrison, Oscar Wilde, Marcel Marceau pantominművész és Frédéric Chopin, francia-lengyel zeneszerző, zongoraművész – írja az Origo. Ezekért a hírességekért napjainkban is sokan rajonganak, ezért a temetőket felügyelő párizsi testület most lehetőséget kínál arra, hogy a szerencsések – és az arra áldozni hajlandók – valamelyik híresség közelében kapják meg végső nyughelyüket a Pére Lachaise-ban vagy egy másik párizsi temetőben.

A Pére Lachaise, Párizs legnagyobb temetőjének főbejárata

Árukapcsolás: felújítandó sírkőhöz sírhely vásárolható a temetőben

A lap szerint az elképzelés alapja az, hogy a párizsi temetőkben több tucat sírkő, illetve síremlék szorul felújításra, amire úgy teremtenék elő a forrást, hogy sírhelymegváltást kínálnak azoknak, akik vállalják, hogy rendbe hozzák a műtárgyakat. A szóban forgó síremlékeket 4000 euróért (kb. 1,5 millió forint) meg lehet vásárolni, a vevőnek pedig vállalnia kell, hogy saját költségén rendbe hozza az emlékhelyet.

Érdeke ehhez úgy fűződhet, hogy ezt követően megvásárolhatja a felújított síremlékhez közeli egyik temetkezési helyet. S mivel Párizs temetőiben sok ikonikus személy végső nyughelye található, ezért esélye van arra, hogy akár egy híresség közvetlen közelében helyezzék majd őt is örök álomra a Pére Lachaise-ban vagy egy másik párizsi temetőben.

A temetőket üzemeltető testület jelezte, hogy mivel a felújításra szoruló síremlékek egyike sem valamelyik hírességhez tartozik, így a szomszédos sírhelyre garanciát nem, csak esélyt tudnak kínálni. Az érdeklődés azonban így is akkora, hogy azt is közölték:

a felújítandó sírkövek és a mellettük található sírhelyek értékesítését sorsolás útján bonyolítják le, ami hasonló lesz a lottószámok kihúzásához.

A sorolást januárban rendezik meg.

A temetkezési parcellák egyébként szűkös rendelkezésre állásuk miatt meglehetősen sokba kerülnek. Azokat vagy örökre értékesítik (egyébként kb. 7 millió forintnak megfelelő összegbe kerül egy sírhely végleges megváltása), vagy 10, 30, illetve 50 éves időszakra lehet bérbe venni (kb. 400 ezer forintos alsó határtól a több millió forintnak megfelelő bérleti díjig).

