A BAE Systems bemutatta legújabb hálózati termékét, a NetVIPRTM-et, amely intelligens és biztonságos katonai kommunikációt igyekszik biztosítani – derül ki a társaság Business Wire-ön megjelent közleményéből.

Fotó: Shutterstock

A megoldás összekötne mindenféle eszközt a felderítő drónoktól a harci járművekig, legyen szó vadászgépről vagy repülőgép-hordozó anyahajóról. Mint írják, a modern, a szárazföldön, vízen, levegőn kívül az űrt, a kiberteret és az elektronikus színteret is magában foglaló hadviselés korában létfontosságú a kommunikáció kontrolljának fenntartása, különösen ellenséges környezetben.

A NetVIPRTM a kommunikációs infrastruktúra minden elemét használja, hogy elkerülhető legyen a függőség a műholdaktól vagy más, fix helyre telepített infrastruktúrától, amely könnyen célponttá válhat.

A rendszer gyakorlatilag csomópontok sorozatából áll, amelyek közül mindegyik képes adatok hozzáadására, elérésére és mozgatására. Így a csomópontok sérülése sem lehet akadály az információ áramlásában. A közlemény arra is kitér, hogy a rendszer szoftverrel old meg olyan feladatokat, amelyeket hagyományosan hardverrel szoktak elvégezni, így lehetséges távolról is frissíteni a frontvonal közelében.

Ez a plug & play megközelítés a katonai eszközökön megtalálható kommunikációs eszközökkel is működőképes, és a BAE Systems ezt bizonyította is, amikor az elmúlt két évben a rendszert létező katonai rádiókkal kötötte össze.