A folyóvizek felmelegedése miatt Franciaországban csökkenteni kell az atomerőművek teljesítményét, emiatt energiaimportra szorulhat a francia gazdaság. A rendkívüli hőség és szárazság ezen felül is folyamatosan terheket ró az európai gazdaságra.

Atomerőmű a Loire mellett. Fotó: Hemis via AFP

Az Electricite de France SA (EDF) közleménye szerint valószínűleg meghosszabbítják a nukleáris energiatermelés csökkentését, mivel az országot sújtó rendkívüli hőség miatt a folyók vizének hőmérséklete is jelentősen megemelkedett, emiatt az erőművek reaktorainak hűtése is nehezebbé vált. A kialakult helyzet miatt az Európai Unió második legnagyobb gazdaságában is más megvilágításba kerülhet az energiaválság – számolt be róla a Bloomberg.

Franciaország Európa legnagyobb atomenergia-termelője, és az év nagy részében hagyományosan nettó energiaexportőrnek számít, most mégis importra szorul.

Az energiaellátási gondok nemcsak a franciákat érintik, hanem szomszédos országokat is. Lehetséges, hogy Németországban fel kell használni a téli gáztartalékok egy részét is, hogy a villanyszolgáltatást fenn tudják tartani az országban.

A francia közműszolgáltató kedd esti bejelentése szerint a Rhone és a Garonne folyók mentén elhelyezkedő erőművek várhatóan kevesebb áramot termelnek majd. A hálózati stabilitás érdekében nem állnak le teljesen, minimális teljesítményen üzemelnek majd a reaktorok. A hőhullám miatt megemelkedett a folyók hőmérséklete, ezért az erőművek hűtése sokkal nehezebb feladattá vált.

Az áramtermelés csökkentése azzal fenyeget, hogy tovább növekednek az árak, amelyek Franciaországban és Németországban így is rekordmagasak. Európa az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságát éli át. A szankciókra válaszul adott orosz gázcsökkentések az árak ugrásszerű emelkedését idézték elő.

A francia folyók hőmérséklet-emelkedése az egész Európát érintő szokatlan hőség és aszály következménye. A Rajna németországi szakaszán a vízszint olyan alacsony, hogy egy kulcsfontosságú útvonalon le kell zárni a kereskedelmi forgalmat, mert az uszályok alkalmatlanok az ilyen sekély vízben való áthaladásra. Ez gátolja a szén szállítását is, mivel egyre nagyobb szükség van az energiatermelésben, amióta Oroszország csökkentette az Északi Áramlaton történő gázszállítást.

A hajózás a Dunán is nehezebbé vált, míg Olaszország leghosszabb folyójának, a Pónak túl alacsony a vízállása ahhoz, hogy a szántóföldeket öntözni lehessen.

A meteorológiai előrejelzések szerint Franciaországban és Németországban is jóval a korábbi évek átlaga felett marad a hőmérséklet az elkövetkező két hétben.

A francia szabályok szerint az EDF-nek csökkentenie kell az atomerőművek teljesítményét, ha a folyók hőmérséklete elér egy bizonyos küszöbértéket. Erre azért van szükség, hogy az erőművek hűtésére használt víz ne károsítsa a környezetet, amikor visszakerül a folyó vízkörforgásába.

A nyár folyamán már többször is korlátozások voltak érvényben. A St. Alban erőműben előző hét szombatjától rendeltek el teljesítménycsökkentést. A létesítmény a megszokott a 2600 megawattos maximális kapacitás helyett csak 700 megawatton fog működni. A Tricastin erőműben is csökkentik a termelést, ahol két egység legalább 400 megawatton tartja majd a teljesítményét.

Az EDF becslései alapján az idei termelés több mint három évtized óta a legalacsonyabb lesz, mivel több erőművet a karbantartás és ellenőrzés miatt leállítanak.

A termelési problémák arra kényszerítik a hagyományosan energiaexportőr országot, hogy szomszédos országokból, például az Egyesült Királyságból importáljon energiát.