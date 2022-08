Kanada a terveknek megfelelően felújítja és Németországba szállítja az Északi Áramlat 1. gázvezetékhez szükséges turbinákat, erősítette meg az ottawai kormány. Egyet közülük kivételes engedéllyel már visszaküldtek a nyáron a munkálatok befejezése után Németországba. „Németország pontosan ezt kérte tőlünk. Kanada nem akar semmiféle ürügyet adni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arra, hogy továbbra is fegyverként használja az európai gázszállítást” – idézte a Politico Mélanie Joly kanadai külügyminisztert.

Fotó: Bernd Thissen / DPA Picture-Alliance via AFP



A Gazprom viszont technikai problémákra és hiányzó dokumentációra hivatkozva még mindig nem hajlandó elfogadni a turbinát, miközben a jövő héten újra leállítja három napra a vezetéket karbantartási munkák miatt, és mindenki attól tart, hogy utána nem indítja majd újra a szállítást. Az orosz cég Telegram-oldalán olvasható bejegyzés szerint azonban a portovajai kompresszorállomáson elvégzendő munkához nincs szükség a még Kanadában lévő turbinákra.

Az orosz gázszállítással kapcsolatos hír az is, hogy Japán legnagyobb áramtermelője, a JERA aláírta a szerződést a Szahalin 2. energiaprojekt új üzemeltetőjével a korábban megkötött hosszú távú cseppfolyósítottgáz- (LNG) szállítási szerződés meghosszabbításáról – jelentette be a cég szóvivője. Az alapvető feltételek – így a mennyiség, az ár és a fizetési mód – marad – tette hozzá. A JERA a Tokyo Electric Power és a Chubu Electric Power közös vállalata, mellettük a Tokyo Gas is megújította szerződését az új vállalattal, amelyet augusztus 5-én hozott létre az orosz kormány, hogy kiszorítsa a szahalini gázprojektből a külföldi cégeket, köztük a Mitsuit és a Mitsubishit is. Az előbbi 12,5, az utóbbi 10 százalékot birtokolt.

Fotó: Denis Sinyakov/AFP



Japán a Szahalin-2-ben termelt LNG alig 10 százalékát importálja. Mivel azonban a télen várhatóan áramhiány lesz lesz a szigetországban, kulcsfontosságú kérdéssé vált, hogy Japán továbbra is kapjon energiát a projektből. A szerződések megújítása hozzájárul a stabil ellátás fenntartásához, emlékeztetett ezzel kapcsolatban a Nikkei.



Nyolc nagy japán energia- és gázipari vállalat vásárol LNG-t a Szahalin-2-ből, A Hiroshima Gas energiaellátásának mintegy felét, a Kyushu Electoric Power és a Toho Gas nagyjából 20 százalékát, a Tohoku Electric Power, a Tokyo Gas és a Saibu Gas Holdings pedig tíz-tíz százalékát szerzi be a projektből.

A japán gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztérium szerint jelenleg a nyolc közül egy sem döntött úgy, hogy felmondja szerződését. Ennek részben az az oka, hogy bár Oroszország ukrajnai inváziója miatt a gáz világpiaci ára az egekbe szökött, a Szahalin-2-ből származó LNG továbbra is viszonylag olcsó. Ha ez a szállítási lehetőség megszűnne, akkor a vevőknek sokkal többet kellene fizetniük az azonnali piacon a pótlásért, írta a Nikkei.